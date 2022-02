El consorci de les Vies Verdes ha inaugurat oficialment aquest dimecres al matí la ruta del Tren Pinxo que connecta Girona amb Serinyà. Es tracta d'un recorregut de 34,5 km que ressegueix part de l'antic traçat del tren entre Girona i Banyoles i acaba arribant fins a Serinyà. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha afirmat que la posada en funcionament d'aquesta ruta ciclista és «el resultat de deu anys de feina», ja que des de fa una dècada que s'han fet expropiacions i tràmits burocràtics per desencallar el projecte. De cara a un futur, el consorci preveu seguir aquesta ruta fins a Olot i també volen resseguir el tram del Fluvià per unir Serinyà amb Sant Pere Pescador.

Des de fa temps el consorci de les Vies Verdes ja havia enllestit el tram de carril entre Girona i Sarrià de Ter. Ara, però, s'ha acabat de fer el traçat per arribar fins a Serinyà. El projecte ha suposat un cost d'uns 2 milions d'euros, que han estat finançats en part per fons europeus. De fet, la Unió Europea ha subvencionat un 50% del cost. La resta, un 25% ha anat a càrrec de la Diputació de Girona i el 25% restant l'han aportat els municipis que formen part de la via verda.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha recordat que el projecte de la ruta del Tren Pinxo ja fa una dècada que es gestiona. Per això aquest dimecres ha suposat mostrar "el resultat de deu anys de feina". Una tasca conjunta de diverses administracions que s'han anat coent en els últims anys per expropiar terrenys i definir el traçat, gestionar permisos de l'ACA i altres tràmits burocràtics.

Un ramal cap a Olot i un altre cap a la costa

Amb aquesta trentena de quilòmetres de via verda que s'afegeixen a les rutes ciclables que hi ha a la demarcació, el consorci ha anunciat que ja està treballant amb futurs projectes que donin continuïtat al tram estrenat aquest dimecres. D'aquesta manera, el president del consorci, Eduard Llorà, ha avançat que estan negociant amb el govern espanyol si poden rebre una subvenció per seguir el recorregut de Serinyà fins a Olot, passant per la Vall d'en Bas. Aquesta ruta, suposaria "tancar l'anella", ja que es connectaria amb la ruta del Carrilet.

Per altra banda, Llorà també ha avançat que el consorci ja està estudiant com es pot construir un altre ramal de via verda que ressegueixi el recorregut del Fluvià. A través d'aquest riu, les vies verdes arribarien fins a Sant Pere Pescador, creant una nova ruta.

Tots aquests projectes, però, s'aniran desenvolupant de forma progressiva en paral·lel als que ja s'executen i al manteniment que suposa tenir tants quilòmetres de carril bici. De fet, Llorà ha recordat que actualment tenen set projectes oberts que sumen més de 60 km de carrils bici arreu de la demarcació i que la intenció és arribar als 180 amb les noves rutes previstes.