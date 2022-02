El 4 d'abril de 2017 una furgoneta va atropellar un vianant que caminava per un tram recte de l'N-260 a Olot. Després del xoc, intencionat o accidental (segons la part a qui preguntis), el vehicle va fer marxa enrere amb el vidre trencat i la víctima dalt el capó i va situar-se en el voral. La víctima va acabar encallat entre el vehicle i el talús de la via. Llavors, el conductor va baixar i va començar a agredir la víctima. Els fets objectius són aquests, i a partir d'aquí la valoració canvia radicalment segons la versió de cada part: la fiscal, que inicialment defensava que l'acusat va atropellar per matar la víctima, ara diu que volia atemptar contra la seva integritat sense anar tan lluny.

Les pericials practicades en la segona i última sessió del judici han conclòs que tots els escenaris són possibles (l'atropellament intencionat o l'accidental), i per tant, deixa la porta oberta a mantenir l'especulació. Això ha convençut l'acusació pública de demanar ara 4 anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós (segons la víctima, l'acusat el va agredir amb un tornavís, fet que aquest nega).

L'acusació particular manté la seva convicció en acusar el processat d'atropellar intencionadament la víctima sabent des del principi contra qui pretenia xocar. El fet que el lloc de l'accident fos un tros de via recta i que segons els pèrits la visibilitat era "bona", fa que es reafirmi en la seva convicció. Per això li demana 15 anys de presó per una temptativa d'assassinat.

En canvi, la defensa exhibeix els resultats de la pericial com a "clar exemple" de l'in dubio, pro reo. El succés és massa "estrany" i falten corroboracions importants per poder mantenir una condemna. Sosté que l'acusat no va veure la víctima mentre caminava, i que un cop el va atropellar va maniobrar cap al voral per "instint" per apartar-se de la carretera. Ni va copsar la víctima ni va intentar-lo matar amb un tornavís. Sí que admet que va agredir-lo perquè l'altre no parava d'acusar-lo d'assassí. Considera que les lesions provocades per l'acusat són lleus i per això demana una multa de dos mesos de presó.