La variant òmicron va impactar de ple a Girona al gener, quan es van registrar rècords absoluts de positius de coronavirus. Es van assolir xifres mai vistes en gairebé dos anys de pandèmia. El dia que se’n van notificar més va ser el 17 de gener amb 5.572 en total, dada que va igualar la màxima registrada en tota una setmana durant el pic de la cinquena onada. La situació va arribar a tal punt que en menys de dos mesos, Girona va registrar la meitat de tots els casos diagnosticats en gairebé dos anys de pandèmia.

L’augment accelerat es va començar a produir a partir del pont de la Puríssima, quan van créixer considerablement els casos i es van incrementar més durant les festes de Nadal. Amb la tornada a les escoles, el contagi es va acabar de propagar de forma desproporcionada.

Si fem una mirada a l’evolució dels casos, el 19 de gener del 2021, deu mesos després de l’inici de la pandèmia, Girona assolia els 50.000 primers casos en plena tercera onada. D’altra banda, no es va arribar als 100.000 fins al 23 d’agost, set mesos després. Cal tenir present que, durant la tardor passada, el creixement de positius va ser molt lent i en poc més de tres mesos i mig se’n van detectar uns 10.000. Per tant, el creixement accentuat va venir a partir del desembre, amb rècords absoluts.

D’entrada, l’augment de casos no va repercutir en un augment desproporcionat de defuncions. Però, un cop finalitzat el gener, sí que s’ha pogut copsar una mortalitat molt elevada. De fet, el gener va finalitzar amb 170 morts per coronavirus, xifra que no es produïa des del gener del 2021, quan se’n van notificar 266.

A més, és una dada similar al total acumulat des de mitjans d’agost fins a finals desembre. D’aquesta manera, cal tenir present que l‘òmicron ha sigut bastant letal, però la mortalitat ha sigut més baixa que en altres onades si tenim en compte la proporció de persones infectades.

Anàlisi per mesos

Si analitzem el nombre de defuncions per mesos, el rècord es va produir l’abril del 2020, en plena primera onada, amb un total de 490. La mortalitat va ser molt elevada, ja que es detectaven pocs casos tenint en compte que no hi havia la facilitat d’ara per accedir a les proves.

Seguidament, el gener del 2021 va ser el segon mes amb més defuncions, amb un total de 266. En aquell moment, tot just feia un mes que havia començat la campanya de vacunació de la covid-19 entre persones vulnerables i d’edat avançada i la pandèmia va afectar especialment les residències, on van aflorar molts brots que van causar moltes morts. En tercer lloc, la segona onada també va causar cert impacte; sobretot hi va haver un gran augment de casos pel desplegament de cribratges poblacionals. Tenint en compte que encara no hi havia la vacunació, la covid-19 també va ser molt letal durant la tardor del 2020. Prova d’això, és que el novembre es van registrar 257 morts.

Finalment, el desembre següent hi va haver 257 morts en total. D’aquesta manera, els dos últims mesos del 2020 i el primer del 2021 van sumar el nombre més elevat de defuncions, amb un total de 737. En cinquè lloc, hi ha el maig del 2020, quan s’encarava la recta final de la primera onada, ja que en total es van sumar 177 morts.

El sisè mes ja és el gener passat. La diferència amb els mesos anteriors és molt gran: al desembre van morir 83 persones; al novembre, 20; a l’octubre, 6; al setembre, 28 i a l’agost, 66.