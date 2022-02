L'Hospital de Cerdanya podrà administrar quimioteràpia per via endovenosa aquest any, la qual serveix per tractar càncers abdominals, de pròstata o de mama. La idea és començar amb algun pacient abans de l'estiu i que durant la tardor el servei ja estigui funcionant de forma estable. D'aquesta manera, segons les previsions del centre sanitari, es podrà evitar entre un 25 i un 30% de trasllats a Berga, Manresa i Barcelona. Per fer-ho possible s'ha condicionat un espai on es pot preparar la medicació amb una situació estèril, ja que aquest compta amb un sistema de circulacions i pressions de l'aire que evita els gèrmens. L'equipament ha de rebre la certificació de Salut i s'està formant professionals de l'hospital per poder-lo posar en marxa.

El director adjunt de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha explicat que, en uns inicis, entre 15 a 20 pacients podran rebre quimioteràpia per via endovenosa al centre, la qual cosa aproparà aquest tractament contra el càncer a la zona. En aquest sentit, ha dit que fins ara ja s'administrava quimioteràpia oral i també es feia a Puigcerdà el control i seguiment dels afectats per aquesta patologia. L'objectiu és que el servei es pugui anar ampliant de forma progressiva. Conill ha detallat que per fer aquest pas calia una sala on poder preparar la medicació amb un sistema de treball estèril, ja que aquesta s'ha d'administrar al moment. Amb aquest propòsit, s'han fet obres al servei de farmàcia per poder habilitar-la i ara el Departament de Salut haurà de certificar que tant els equips com els professionals i els protocols que se segueixen són adequats i «donen la seguretat necessària al pacient». Ara per ara, a l'Alt Pirineu i Aran s'administra aquest tipus de tractament a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i a l'Espitau Val d'Aran.