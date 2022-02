Dos de cada tres infants gironins de 5 a 11 anys encara no tenen la primera dosi de la vacuna de la covid-19, dos mesos després que Salut obrís la vacunació per a aquesta franja d’edat. D’aquesta manera, es pot confirmar que el procés d’immunització dels infants avança de forma lenta si es compara amb altres franges d’edat. Cal tenir present que un dels motius principals pels quals el percentatge d’immunitzats és baix entre els més petits és que ja han passat la covid-19 i, per tant, han d’esperar vuit setmanes per a poder iniciar la vacunació. En aquest cas, només els caldrà una dosi per a poder completar la pauta completa.

En canvi, aquells que van començar la vacunació i no han passat la covid-19, ja poden rebre la segona dosi per tal de completar la pauta. Precisament, avui s'han complert les vuit setmanes estipulades des de la primera i Girona ha començat a administrar-ne de segones.