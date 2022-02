El Servei d’Ocupació de la Creu Roja a Girona ha estès durant els 20 anys de vida de l’entitat a les comarques gironines 14.243 persones, de les quals 2190 han aconseguit un lloc de treball. Un 57% del total d’atesos eren dones, i un 4% van ser víctimes de violència de gènere. L’entitat subratlla a través d’un comunicat que gràcies a aquesta ajuda «han pogut participar en igualtat de condicions al mercat laboral».

Del total de persones ateses, el 95% estava a l’atur, i el 31% eren persones aturades de llarga durada. Dels 14.243 atesos, el 53% tenia estudis primaris o només els secundaris obligatoris, cosa que fa que tinguin més dificultats per aconseguir feina, el 71% eren immigrants, i un 4% sol·licitants d’asil i refugi.

Els més grans de 45 anys i menors de 30 sumen el 61% dels atesos (37% joves, i 24% més grans de 45).

En aquests 20 anys, l’entitat ha fet projectes per millorar la qualificació laboral de més de 10.000 persones a través de competències clau demanades per les empreses, i s’han desenvolupat 200 accions formatives per a l’ocupació.

Més de 1.200 empreses han col·laborat amb Creu Roja per oferir pràctiques no laborals, simulació de processos de selecció de treball. També han ofert xerrades especialitzades en oficis i àmbits concrets.

Segons l’entitat, 1 de cada 4 persones que ha participat en alguna iniciativa del Pla d’Ocupació ha assolit un lloc de feina.

La responsable de l’àrea d’ocupació, Marta Molist, assegura que «sempre hem entès que era necessari un mercat laboral inclusiu» i que «no es pot deixar ningú enrere».