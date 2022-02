El grup de WhatsApp dels instituts escola de la província de Girona treu fum. I és que si bé és cert que la plataforma els serveix per a fer xarxa, ara el canal s’ha convertit en un altaveu per a sumar esforços (tot i que en la majoria de casos agafen forma d’indignació) per a encaixar la nova normativa dictada pel departament d’Educació, que vol modificar la jornada lectiva per a adaptar-la a l’anomenat «horari saludable».

El decret, que es preveu que entri en vigor a partir del curs vinent, obligarà als instituts escola d’arreu de Catalunya a passar de la jornada contínua a la partida establint, entremig, una franja per a dinar. L’objectiu, segons va assenyalar ahir la directora de l’institut escola El Bruel d’Empuriabrava, Irene Porxas, és que els «alumnes mengin abans». La mesura afectarà als centres educatius creats abans del 2019, perquè els nascuts a posteriori ja s’han hagut d’adaptar al nou horari. Amb tot, Porxas va assenyalar que els mateixos centres «tindran la potestat de fixar la franja horària de l’àpat» que haurà de ser, com a mínim, d’una hora. En total, a les comarques gironines hi ha un total de deu instituts escola, que ofereixen tant estudis de Primària com de Secundària. Es tracta dels instituts escola Caritat Serinyana-Cap de Creus de Cadaqués; el Bruel d’Empuriabrava; el Francesc Cambó i Batlle de Verges; el Greda d’Olot; el Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses; el Montseny de Breda; el Salvador Vilarrasa de Besalú; el Vila-romà de Palamós i els instituts escola de Ribes de Freser i Lloret de Mar.

Precisament, el centre lloretenc va viure ahir una concentració impulsada per l’AMPA, on van desplegar una pancarta amb l’objectiu que el departament d’Educació els escolti. «Els pares no estem d’acord amb la imposició del departament d’Educació, que suposarà una despesa extra de menjador per les famílies», va denunciar la seva presidenta, Mònica Lòpez. I és que des de l’any 2011, els alumnes de Secundària de l’equipament fan horari intensiu de vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda, però la nova mesura els obligarà, segons Lòpez, a «entrar a la mateixa hora, havent de sortir dues hores més tard». I és que si la premissa és que «no és saludable dinar a les tres de la tarda», Lòpez va denunciar que la mesura no és «coherent ni equitativa». En aquest sentit, va destacar que «els altres tres instituts de Lloret de Mar seguiran fent horari intensiu fins les tres de la tarda i, en canvi, a nosaltres ens obligaran a fer horari partit perquè consideren que els alumnes han de dinar abans, quan ells pleguen mitja hora més tard que nosaltres». En aquest sentit, la presidenta de l’AFA de l’institut escola de Verges, Diana Canals, va denunciar que és «injust que el decret només contempli aquest tipus d’equipaments i no els instituts convencionals», a partir d’on va reclamar que «si ho apliquen, que ho apliquin a tothom

Però la nova mesura comportarà despeses derivades. En aquest sentit, les famílies de l’institut escola de Lloret de Mar reclamen al departament d’Educació que assumeixi les despeses del servei de menjador, des de la contractació de monitors al cost de l’àpat. A més, en el cas de Verges o Empuriabrava l’equació es complica perquè ja avancen que no tenen capacitat física ni logística d’assumir el servei. «Els dos edificis de l’institut escola de Verges estan separats per una distància de 700 metres i només hi ha un menjador en un dels espais», va assenyalar Diana Casals, a partir d’on va afegir que «és inviable oferir servei de menjador als alumnes de Secundària perquè la capacitat de l’espai és molt limitada». Una situació similar es viu a Empuriabrava, on han reconvertit en menjador una aula d’una part d’un mòdul. «El departament d’Educació s’hauria de venir a mirar l’espai perquè el canvi de normativa comportarà ampliar el servei a 180 comensals i no tenim capacitat d’assumir-ho», va assenyalar Irene Porxas.

Amb tot, la frustració és màxima perquè asseguren que el model de jornada contínua els funciona «a la perfecció» i no entenen perquè el departament d’Educació el vol suprimir. A més, fonts de l’equip docent de l’institut escola de Lloret de Mar van assenyalar que la mesura és desproporcionada. «Molts dels alumnes del centre resideixen en urbanitzacions allunyades, no és el mateix un municipi com el nostre on els desplaçaments són més llargs que un poble petit». Amb tot, van sentenciar que el departament d’Educació hauria d’analitzar «cas per cas».

Èxode de docents i alumnat

Els centres educatius, a més, temen un èxode de professors i alumnes cap als instituts convencionals arran de l’aplicació del decret, a la recerca de la jornada contínua. «Perdrem capital humà, el professorat que no estigui interessat en el nou horari partit buscarà centres on facin jornada intensiva», va alertar la presidenta de l’AFA de l’institut escola de Verges.

Des dels Serveis Territorials d’Educació a Girona van assenyalar que «s'hi està treballant» i «escoltaran a tothom».