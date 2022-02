Amb una pedalada simbòlica pel Pla de Martís, ahir es va inaugurar la nova Via Verda del Tren Pinxo amb un total de 34,5 quilòmetres nous que completen els 40 quilòmetres totals d’aquesta via que enllaça amb la ruta del carrilet de la ciutat de Girona i que connecta amb les poblacions de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Reverdit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles Fontcoberta, Esponellà i Serinyà.

El president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que «aquesta inauguració culmina un llarg procés iniciat el 2008, quan els ajuntaments van entrar a formar part del Consorci de les Vies Verdes per impulsar el projecte mentre es preparava el traçat i es buscava el finançament». En el mateix sentit, el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, va remarcar el compromís de tots els municipis per construir aquesta via verda que ha de contribuir a fomentar el turisme familiar i sostenible a la comarca i que també suposa una alternativa de mobilitat entre els municipis.

La nova ruta ressegueix simbòlicament el traçat de l’antic tren petit que recorria aquesta comarca i d’aquí el seu nom: via verda del Tren Pinxo. El consorci ja negocia una subvenció per seguir el recorregut de Serinyà fins a Olot, passant per la Vall d’en Bas. També estudien un altre ramal de via verda que ressegueixi el recorregut del Fluvià fins a Sant Pere Pescador.

El Consorci i els ajuntaments de la ruta van començar a reclamar la construcció de la via l’any 2007. De fet, els ajuntaments van entrar a formar part del Consorci molt abans de tenir via verda, des dels anys 2008-2009, mentre es preparaven els projectes i se cercava el finançament. També va ser la primera ocasió en què tots els ajuntaments van signar un acord de cofinançament amb la Diputació, fet que ha representat un canvi de paradigma en el finançament de la creació de noves rutes. El 2017, els ajuntaments d’aquest traçat i també els del Ripollès amb nous projectes de via verda van signar un conveni per cofinançar-ne l’ampliació. Des d’aleshores, els ajuntaments han participat també econòmicament en el desenvolupament de noves rutes al territori.

Per fer possible aquest nou itinerari ha fet falta fer diferents expropiacions de terrenys a particulars afectats per pas la via verda. El pressupost final del projecte és de poc més de dos milions d’euros que s’han cofinançat en un 50% pels fons Feder de la Unió Europea, un 25% per part de la Diputació de Girona i l’altre 25% pels ajuntaments per on passa la via.