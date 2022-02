La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va confiar ahir que la vacuna d’Hipra, actualment en fase III d’assajos clínics, estigui aprovada a mitjans d’aquest any.

«La fase III ja s’ha iniciat amb més de 3.000 voluntaris, avançant ràpid i bé per, si és possible, tenir-la aprovada i autoritzada per l’Agència Europea del Medicament a mitjans d’any. Anirem pas a pas», va dir Darias en declaracions a Efe, en el marc d’una reunió informal amb els homòlegs de la Unió Europea.

La responsable de la cartera de Sanitat va dir que tenia «la millor de les expectatives» sobre els resultats d’aquesta vacuna, que va començar a experimentar-se aquesta setmana amb la seva administració a voluntaris en un hospital de Girona, i va explicar que està compartint aquesta informació amb els ministres europeus. «Estan molt interessats a saber el següent avenç d’aquesta fase tres», va afegir Darias, confiada que l’assaig acrediti la seguretat i la tolerabilitat de la vacuna «amb tan bons resultats com ha donat fins ara».

La ministra va ser dimecres a Lió on va participar amb el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a la reunió informal del Consell de la Unió Europea, presidit per França.