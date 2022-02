Els sindicats van denunciar ahir amb contundència «les formes» amb les que el govern de la Generalitat ha gestat la mesura. «La decisió s’ha pres de manera unilateral per part de la Generalitat», va denunciar ahir la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, que va reivindicar que «la part social no s’ha tingut en compte», alhora que va criticar que la formula de les «trobades informals» que va argumentar el conseller d’Educació «no és prou seriosa per a consensuar un canvi tan rellevant». La portaveu a Girona de la Intersindical-CSC, Núria Pastor, va denunciar que «el conseller d’Educació ha imposat un calendari sense consultar a ningú», fet que va qualificar de «menyspreu».

Avançar el calendari escolar, a més, «repercuteix clarament en les condicions laborals del professorat en termes de jornada i de conciliació», va subratllar la secretària general de CCOO Educació a les comarques gironines, Ester Satorras. Una proposta que, va reivindicar, «s’hauria d’haver sotmès a la negociació amb els sindicats». Amb tot, va afirmar que tem que la jornada reduïda implica «la contractació de menys personal al setembre». Per la seva banda, Núria Pastor va alertar que «els contractes del personal interí finalitzen el 31 d'agost, i si a finals de juny els adjudiquen a un altre centre, hauran de preparar el proper curs en dues escoles a la vegada?», va llençar a l'aire. A nivell de contingut, la portaveu de la Intersindical-CSC va sentenciar que la valoració «és negativa perquè organitzativament és una barbaritat». En aquest sentit, va assenyalar que «per a organitzar l’inici de curs calen dues setmanes de reunions i gestió administrativa», fet que va titllar «d’impossible» de gestionar en només «dos dies laborables». Amb tot, Polls va advertir que «malgrat que el conseller d’Educació digui que les plantilles estructurals les tindrem a finals de juny, el curs s’ha de preparar». «Si hem de començar l'1 de setembre perquè els alumnes s'incorporin el 5, no tindrem temps de coordinar-nos per a començar les classes», va subratllar. Tot i així, però, va voler deixar clar que el mes de juliol és sagrat perquè el professorat es formi. «Si es dona per suposat que al juliol estarem coordinant el proper curs quan és el temps que tenim per a fer formació, o fem una cosa o fem l'altra, però dues coses a la vegada no les podrem fer», va sentenciar.