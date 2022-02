L'aeroport de Girona ha encetat el 2022 amb 10.567 passatgers. Aquesta xifra representa un 71% menys dels que hi havia el primer mes del 2019, però amb la vista posada en la recuperació de l'activitat al llarg dels propers mesos. De fet, durant el gener s'han fet 1.149 operacions, que representa un 106% més de les que es van fer el mateix mes del 2019. La majoria de passatgers han vingut de la mà de Ryanair, que és l'única que manté una activitat regular a la terminal de Vilobí d'Onyar durant els mesos d'hivern. Pel que fa a nacionalitats, els belgues son els que més han utilitzat l'aeroport gironí, seguit dels polonesos.

El 2022 ha començat amb fredor i esperança a l'aeroport de Girona. La fredor és per les dades de passatgers que s'han registrat durant el primer mes de l'any: 10.567 usuaris. Això suposa un 71% menys dels que hi havia el gener del 2019, quan hi havia 36.126 passatgers. Malgrat tot, l'esperança es manté en què el mercat turístic tornarà a reactivar-se aviat amb les bones dades en nombre de contagis i la tendència de millora al territori català.

Una altra foto d'esperança és el nombre d'operacions que s'han fet aquest mes de gener. Al llarg del primer mes, s'han registrat 1.149 enlairaments i aterratges des de les pistes de Vilobí d'Onyar. Això suposa un 58,5% més dels que hi havia ara fa un any i un 106,7% dels que es van fer durant el gener del 2019.

L'àmplia majoria dels usuaris de l'aeroport de Girona han vingut dels vols comercials i, concretament de la companyia irlandesa Ryanair. De fet, aquesta és la única aerolínia que manté una programació de vols estable durant els mesos d'hivern a l'aeroport gironí. Ryanair ha transportat 10.077 passatgers.

Bèlgica, la primera nacionalitat

Per procedències, el mercat belga ha estat el més destacat durant el mes de gener amb 2.582 passatgers. De fet, aquest mercat es manté estable des de la recuperació dels vols de Ryanair, ja que al desembre ja havia registrat una xifra similar (2.704).

En segon lloc, hi ha la nacionalitat polonesa amb 2.310 passatgers i en tercera posició, la irlandesa (1.956). Els italians han disminuït respecte al desembre, ja que aquest gener hi havia 1.915 usuaris, mentre que al novembre n'hi havia 3.802. El mercat alemany (779) i britànic (608) estan sota mínims durant el primer mes de l'any, malgrat que el seu predomini és durant els mesos d'estiu.

Pel que fa a les mercaderies, durant el gener s'han transportat 12.627 kg. Això suposa un 21,4% menys que el mateix mes de l'any passat i un 47,3% menys que el gener del 2019.