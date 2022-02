La sala d’actes de Can Roscada, a Vilobí d’Onyar, va quedar ahir petita davant les desenes de veïns que van assistir a la reunió convocada per l’Ajuntament per analitzar el pla director de l’aeroport, que en preveu l’ampliació en cas que s’incrementi el nombre de viatgers. Un gran nombre d’assistents va mostrar la seva preocupació per la possible ampliació de les instal·lacions, i molt especialment aquells que tenen cases o terrenys afectats per la possible ampliació, ja que això els suposaria una expropiació. Tot i això, el desenvolupament del pla va lligat a un increment de passatgers, de manera que es fa difícil de preveure si finalment es durà a terme i, en cas de resposta positiva, en quin termini seria. L’Ajuntament va anunciar que presentarà al·legacions i es va oferir per coordinar les que vulguin presentar els veïns, tot i que també va advertir que l’ampliació de l’aeroport està considerada d’ «interès públic» i, per tant, tot queda en mans de l’òrgan estatal, que és Aena.

Segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Quim Vivas, hi ha poques diferències entre l’anterior pla director (que data de 2006) i l’actual. La principal diferència és la inclusió de l’estació del TAV a l’aeroport, que és l’obra que vol executar prioritàriament Aena (de fet, ja té encarregat l’estudi per trobar la millor solució). La voluntat d’Aena és que aquesta terminal permeti una millor connexió amb Barcelona i, per tant, incrementar el nombre de viatgers. De fet, el pla director preveu arribar fins als set milions de passatgers en un escenari mitjà, i a deu milions en un de molt favorable. Es tracta d’unes previsions bastant similars a les que feia el pla de 2006. Cal recordar, però, que abans de la pandèmia l’aeroport tenia 1,9 milions d’usuaris, i que en la millor època de Ryanair sumava 5,5 milions. Per tant, queda el dubte de si l’estació del TAV generarà prou tràfic de viatgers com per necessitar l’ampliació de l’aeroport.

Entre molts veïns, però, aquesta situació genera angoixa i incertesa, ja que no saben si se’ls haurà d’expropiar la casa, quant cobrarien d’indemnització i, sobretot, quan seria. És per això que una de les al·legacions que vol presentar el consistori va en la línia que Aena aclareixi terminis per a les ampliacions. Altres veïns es van mostrar preocupats per la contaminació acústica o per la falta de comunciació per part d’Aena en qüestions relacionades amb les obres o els manteniments.

Ara, hi ha temps per presentar al·legacions fins el dia 22 de març. L’Ajuntament ja està disposat a presentar-ne de pròpies i coordinar les dels veïns, però adverteix que la decisió està en mans d’Aena: «No volem donar esperances que amb la presentació d’al·legacions se solucionarà tot», van advertir.