Els pagesos catalans miren al cel amb l’esperança que plogui aviat i s’acabin els més de dos mesos de sequera que assoten el territori i que està provocant ja les pèrdues d’algunes collites de cereal en àrees de secà.

Les organitzacions agràries reconeixen la seva inquietud per aquesta situació, més encara quan les previsions meteorològiques no auguren pluges a curt termini a Catalunya, i reclamen solucions per garantir l’aigua necessària per al reg.

El cap sectorial del cereal de JARC, Vicenç Pascual, explica a que la situació «comença a ser preocupant» si es té en compte que venim d’una tardor seca en el qual es va sembrar amb un terreny amb poca aigua.

A causa d’aquestes circumstàncies, el cereal «ja va néixer molt just» i després d’un fred hivern, amb molts dies sota zero, no ha pogut créixer i desenvolupar-se com li tocaria per a aquesta època de l’any, ja que «els camps haurien d’estar verds i, de moment, no és així».

Actualment els cereals més afectats són el blat i l’ordi, i les pèrdues, segons indica JARC, se situen al voltant d’un 30 %, una xifra que augmenta un 10 % cada setmana que segueix sense ploure.

El cap sectorial del cereal de JARC alerta que, si no plou, les previsions de pèrdua ronden entre els 300 i els 500 euros per hectàrea, i recorda que a Catalunya hi ha al voltant de 6.000 hectàrees de cereal de secà.

Davant d’aquesta situació, molts agricultors esperen l’arribada de les ajudes d’Agroseguro, encara que els sindicats admeten que «no sempre compensen» les pèrdues.

El responsable d’organització d’Unió de Pagesos (UP), Carles Vicente, també preveu una collita de cereal a Catalunya «incompleta», malgrat que anima a esperar l’evolució de la meteorologia per determinar les conseqüències.

Restriccions a Campelles

Campelles ha restringit el subministrament d’aigua des d’aquest dijous per la sequera. Aquest municipi del Ripollès, de 150 habitants, ha vist com la falta de pluges ha deixat gairebé seques les fonts subterrànies que omplen els dos dipòsits i des d’aquesta setmana no hi ha prou aigua per cobrir tota la demanda de consum. «Ens havia passat un agost però un febrer, mai», explica la seva alcaldessa, Judit Cornellà. El ban municipal recull els horaris que es pot agafar aigua, dues hores al matí, tres més al migdia i dues al vespre. També s’informa que només serà per a consum domèstic i que no és potable. El problema es va detectar a principis de setmana i des de llavors s’han descartat fuites i avaries en les canonades.