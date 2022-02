Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, l’enginyera Alejandra Garrido va explicar ahir al Caixaforum de Girona com ha estat possible el desenvolupament d’un nou radar que permet detectar pòlips al colon amb una precisió molt més gran que la dels mitjans tradicionals. Aquest radar colonoscòpic permetrà un diagnòstic precoç i més fiable del càncer de còlon, un dels més prevalents a Espanya, fet que permetrà augmentar la supervivència dels pacients.

Enginyera en telecomunicacions, des del 2020 està fent un doctorat industrial a MiWEndo Solutions en el marc del qual desenvolupa un algoritme basat en les microones per millorar la detecció precoç del càncer colorrectal. A més, és presidenta de Young IT Girls i membre del col·lectiu Big Van Ciencia. Es tracta d’un col·lectiu de científics i científiques que ajuda a divulgar els objectius de la iniciativa engegada amb motiu de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. Utilitzant l’humor i amb un equip format per professionals investigadors d’un gran ventall de disciplines científiques i tecnològiques, Big Van Ciencia acosta la ciència a tots els públics d’una manera assequible i divertida.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, la xarxa de centres CaixaForum i CosmoCaixa van organitzar activitats que tenen com a objectiu acostar la ciència i divulgar el coneixement científic en un format dinàmic i divertit, promovent la igualtat de gènere.