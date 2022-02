El Bisbat de Girona va aconseguir aportar l’any passat 212.629 gràcies a la jornada de Mans Unides, que se celebra el segon diumenge de febrer i que per tant es tornarà a celebrar demà, dia 13. Cada any, aquesta ONG vinculada a l’església catòlica escull un lema relacionat amb la situació social al Tercer Món, que enguany serà La nostra indiferència els condemna a l’oblit. D’aquesta manera, la campanya d’enguany es vol fer ressò d’una denúncia realitzada pel papa Francesc: «Percebem una indiferència col·lectiva com a societat -una globalització de la indiferència- que contribueix els més pobrets del planeta a l’oblit, a la invisibilitat».

Mans Unides treballa, des de fa 63 anys, en els sectors de l’educació, salut, aigua i sanejament, drets de les dones, medi ambient i canvi climàtic. Aquesta feina la realitza en base a projectes concrets en tres continents: Àfrica, Amèrica i Àsia. Els projectes que va assumir Mans Unides de Girona durant el 2021 es van centrar en el continent africà: tres en l’àmbit de l’educació i un en l’alimentació i mitjans de vida. A Burkina Faso, es va treballar per afavorir l’accés a la formació professional de dones i joves a Saaba, amb participació dels ajuntament de Figueres i Porqueres; mentre que a Uganda es va dur a terme una millora de l’educació primària, nutrició i higiene d’infants en zones rurals de Lugazi, així com la millora de la seguretat alimentària i els ingressos de famílies camperoles. En aquest cas, es comptava amb la participació dels ajuntaments de Palamós i Santa Coloma de Farners. A Zàmbia, es va millorar l’educació primària de qualitat a Livingstone. L’acció de Mans Unides es basa en dos conceptes: voluntariat i austeritat en l’aspecte econòmic, un esperit que comparteixen les 72 delegacions d’arreu de l’Estat. En l’àmbit econòmic, menys del 10% del pressupost correspon a despeses d’administració i estructura. De fet, la Delegació de Girona és atesa només amb voluntariat. Segons s’assenyala des del Bisbat, l’estructura diocesana compta amb la Delegació a Girona i comarcals a Banyoles, Calella de la Costa, Figueres, Olot, Palamós i Santa Coloma de Farners. Cada delegació comarcal organitza les seves activitats. El darrer any, per exemple, la de Santa Coloma ha celebrat el seu vintè aniversari, i manté oberta la Botiga Solidària els dies de mercat, amb molt bons resultats. L’any passat, l’aportació dels bisbats catalans a Mans Unides va ser de 2,7 milions d’euros, mentre que el conjunt d’aportacions dels bisbats de l’Estat van ascendir fins als 42,1 milions d’euros.