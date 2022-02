El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va dir ahir que si haguessin portat a debat amb sindicats i comunitat educativa el canvi del calendari la decisió «no estaria presa». De la mateixa manera, va dir, que si s’hagués debatut la reobertura dels centres després de la pandèmia les escoles no haguessin obert perquè pels sindicats «mai» s’haguessin donat les condicions. En la mateixa línia, el president de la Generalitat va defensar la decisió de modificar el caldendari sense debat previ amb el sector: «Els governs han d’impulsar canvis i no tenir por a fer-los» tot i entendre que una mesura d’aquest tipus planteja «dubtes i preguntes» i té «conseqüències organitzatives».

En declaracions a TV3, el conseller d’Educació va considerar que és «impossible» que tothom estigui content però ha defensat que amb l’avançament del curs escolar hi guanya tothom. D’altra banda, va garantir que Educació es farà càrrec del cost de les activitats de tarda al setembre i ha recordat que el juliol sempre ha estat «hàbil» per als docents i així haurà de ser la primera setmana.

Després de les múltiples crítiques rebudes perquè la decisió de modificar el calendari escolar s’hagi fet sense un debat en el si de la comunitat educativa, Cambray va defensar que la decisió s’ha pres amb la màxima informació i després d’haver tingut «converses». «No volíem esperar més», ha dit. El conseller ha insistit que la decisió s’ha pres pensant, en primer lloc, en l’alumne però va assegurar que amb aquesta no hi perden els docents.

D’altra banda, va dir que durant la mateixa roda de premsa ja va dir que les escoles s’organitzarien per garantir l’horari de tarda als centres. Educació va aclarir més tard que es tractava d’activitats que serien gratuïtes per a les famílies, extrem que Cambray va tonar a garantir ahir: «Ho paga el Govern», va declarar. Així, va defensar que la conciliació és 100% per a les famílies.

Pel que fa als docents, va explicar que els canvis no comportaran més hores laborals per als docents. I és que Cambray va recordar que el juliol «sempre ha estat hàbil» per als docents i va dir que si el canvi en el calendari ha d’implicar la coordinació durant la primera setmana de juliol, doncs així haurà de ser. Va dir també que Educació farà l’acompanyament a les direccions per fer arribar aquest missatge als docents.

Per al conseller, és legítim que tothom doni la seva opinió però ha expressat que ell està al capdavant de la conselleria per aconseguir una transformació del sistema educatiu i que anirà prenent les decisions necessàries perquè així sigui. «No he vingut a deixar passar els dies», va manifestar.