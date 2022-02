Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Banyoles han tornat a detenir el lladre reincident que roba a l'interior de vehicles a Banyoles.

L'acusen d'haver perpetrat dos robatoris més en pàrquings comunitaris.

L'arrestat és un veí de Banyoles, de 28 anys a qui acusen de ser el presumpte autor de dos robatoris en dos dies.

Els Mossos el van detenir el 10 de febrer i el dia abans, la Policia Local, pels dos casos està acusat d'un robatori amb força a l’interior de vehicles. El jutge l'ha deixat en llibertat en els dos casos.

El primer cas es remunta quan el 31 de gener, els Mossos de la comissaria de Banyoles van rebre la denúncia del propietari d'un vehicle on s'informava que s’havia produït un robatori a l’interior del cotxe quan aquest estava estacionat dins un aparcament comunitari del carrer Paper de Banyoles.

La víctima es va trobar el seu cotxe amb el vidre triangular lateral posterior trencat. Va trobar-s'ho tot regirat, però no li havien arribat a robar res.

Els Mossos van detenir el presumpte autor aquest dijous 10 de febrer a Banyoles, després de tancar la investigació per aquest robatori.

Va quedar en llibertat amb càrrecs pels fets, tot i que acumula molts antecedents per casos similars, després de declarar davant l’autoritat judicial competent de Girona.

Detingut el dia abans

Es dona el cas que el dia abans, la Policia Local també l'havia detingut. Concretament, per robar dins un turisme estacionat en un pàrquing interior situat al carrer de València.

Aquest cas es remunta el 22 de gener, quan presumptament el lladre va trencar el vidre petit davanter del copilot i va causar danys al retrovisor i a la planxa del turisme. Després va regirar tot l’interior però, no va sostreure res.

Els agents locals el van detenir la nit del 9 de febrer quan patrullaven a peu per la Plaça de la Pau del barri de la Farga. El van identificar perquè que li constava una ordre de recerca i detenció per part dels Mossos per un robatori amb força a interior de vehicle. El detingut també va quedar llibertat amb càrrecs.

Coordinació policial

Es dona el cas que els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Policia Local de Banyoles, ja estaven treballat de forma coordinada en un dispositiu policial, per tal de detenir aquest presumpte autor dels diversos robatoris a interior de vehicle ocorreguts a la comarca durant el mes de gener.

Aquest mateix home ja va ser detingut el passat 27 de gener per part dels Mossos de Banyoles com a presumpte autor de diversos robatoris a interior de vehicle.

Concretament, el dia 27 cap a les 3 de la matinada, els agents dels mossos van ser alertats per la policia local de la població que s’havia produït un robatori dins un turisme al carrer Enforcadores d’Alls. Quan van arribar al lloc dels fets, un testimoni els va facilitar la descripció del presumpte autor i els agents van iniciar una recerca.

Al cap de pocs minuts de posar en marxa el dispositiu conjunt amb la policia local per la zona afectada, una patrulla va veure un home que coincidia amb les característiques físiques que descrivia el testimoni. En veure la presència policial l’home va començar a córrer fent cas omís a les ordres dels agents.

Finalment, els agents van localitzar el presumpte autor dels fets amagat a sota d’un vehicle al carrer Pere Alsius. Durant l’escorcoll portava objectes sostrets d’un dels vehicles saquejats.

El detingut, amb antecedents policials, va passar el dia 27 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.