La ment humana funciona un pèl com els diccionaris. El sentit d’una paraula és original. El Petit Larousse francès, fins i tot, posa la seva arrel clàssica, normalment llatina. Què vol dir vell? Vells a la jubilació. Vells? Vells i velles amb moltes arrugues o cabells blancs? Se’n diuen nevats, dels cabells blancs. Aleshores hi ha la possibilitat de ser gran en anys i criatura en esperit. Vells sense horitzons, sense futur, sense feina, i amb xacres.

I es parla sempre del que és més pròxim, més entranyable: dels nets i de les malalties. Un mossèn amic meu m’explicava que quan es reunien unes seves ties, molt velles, comentaven: «Anem a la saleta, que parlarem de malalties». Tots i totes els que som «vetus» -que vol dir vell (viejo, vieux, vecchio )- tenim tendència a viure recargolats sobre un mateix, i crec que una virtut necessària perquè un vell s’humanitzi més i creixi, i arrossegui, per dir-ho d’una manera, és la sinceritat.

La vida continua essent vocació a una plenitud. La maduresa no s’adquireix mai definitivament. Crec que ser vell, guanyar en vellesa, que vol dir vell com el vi -més bo -, espiritualment més crescut, amb un tarannà silenciós, humil, un aire esportiu , encara que es vagi en cadira de rodes, és obrir l’ànima. Sant Josepmaria Escrivà deia: «Yo me veo capaz de todos los errores i todos los horrores». Ser vell continua essent una invitació a la lluita, perquè la capacitat de fer el mal s’experimenta cada dia en el cor de l’home. El mal és l’únic que és realment vell i envelleix.