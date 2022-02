Els rescats i les recerques dels Bombers han batut tots els rècords durant el 2021. Els salvaments al medi natural han superat la xifra dels 400 a la Regió d’Emergències de Girona per primera vegada i gairebé han assolit la dels 500. En total, els Bombers han fet 474 serveis -dades provisionals- d’aquestes característiques. Aquí s’hi inclouen tant rescats de muntanya, en coves i pous com les recerques de persones perdudes o recerques o rescats en medi marítim o fluvial.

La suma de 474 salvaments no s’havia registrat fins ara. Abans de la pandèmia -any 2018- s’havien assolit els 362 serveis. La crisi del coronavirus va donar ja un gir a les dades, ja que van pujar i van arribar als 395, tant l’any 2019 com el 2020. Aquestes últimes xifres són poc fiables per als experts, ja que la pandèmia ha suposat un canvi en la ciutadania, ja que a causa de la crisi sanitària la gent es va haver de quedar a Catalunya perquè no es podia o gairebé ningú va poder viatjar fora durant les vacances d’estiu i el turisme local va pujar. Una tendència que el 2021 encara es va notar una mica i que caldrà veure com evoluciona si la pandèmia acaba.

De moment les dades mostren que els Bombers no paren d’anar enfeinats amb recerques i rescats, sobretot en caps de setmana. El rescat de muntanya és el més habitual dels serveis i suposa més de la meitat (60.97%) del total de salvaments. Els Bombers han hagut de fer 289 sortides ja sigui per un accident a muntanya, una caiguda d’un ciclista, la d’un senderista en un camí de ronda, entre altres.

El segon servei més realitzat és la recerca de persones perdudes (119), que concentra el 25,11% dels casos. Les recerques o rescats marítims també ocupen un bon tros del pastís, (10,34%) amb 49 serveis. A Girona en canvi, els rescats en pous i coves són residuals: 6 (3,38%).

Els caps de setmana és quan hi ha més activitat al medi natural i això es tradueix, com és normal, en més serveis. El dissabte és el dia amb més actuacions (120) del 2021 i el diumenge n’acumula 105. La resta de dies se n’han realitzat entre 40 i 50 cada jornada. D’altra banda, cal dir que el mes d’agost ha estat quan hi ha hagut el pic de serveis de rescats a muntanya, amb un total de 69. Mentre que el de recerques de persones perdudes s’ha donat a l’octubre, amb 22 serveis.

El Ripollès és l’àrea on han treballat més els Bombers, amb 121 salvaments al medi natural en un sol any. La major part són rescats de muntanya (87). Juntament amb l’Alt Empordà (101 salvaments) són les dues comarques que acumulen la meitat dels serveis de l’any.

A l’alça arreu

Les dades dels Bombers mostren que els salvaments al medi natural no han parat de créixer en els darrers 12 anys. La tendència de Girona es pot extrapolar en Catalunya, on el 2021 ha tancat amb 1.956 salvaments. En un sol any s’han fet 400 serveis més que el 2018.

El GRAE dels Bombers (Grup d’Actuacions Especials) s’encarreguen de realitzar els salvaments al medi natural i el sergent de la Unitat Tècnica, Alfons Esterlich explica que el rècord del 2021 pot ser per diversos factors i que quan «hi ha una major afluència de gent al medi natural, pot haver més accidents». La majoria d’accidents amb els que es troben en el seu dia a dia són «fortuïts o per la poca preparació en la sortida».

Esterlich alerta també que «el cansament i la falta d’experiència, entre altres» també predisposen a patir algun incident. Tot i aquesta casuística, el sergent diu que no tenen la percepció que hi hagi molta gent imprudent quan fa activitats a la natura. Però posa d’exemple una situació amb la que s’han trobat a vegades com és: «Una persona que ha caminat molt tota la vida, ara feia sis mesos que no ho feia però se’n va a fer una excursió de sis hores i a la cinquena, es torça un turmell, perquè ja van cansats i forcen».

La pandèmia ha influït en l’auge de l’activitat al medi natural i els Bombers ho tenen clar amb l’alt nombre de rescats. Esterlich, però, diu que caldrà veure ara quan s’aixequin totes les restriccions i no s’hagi de portar mascareta si la gent es mantindrà fent activitats.

La torçada de turmell és el servei principal dels GRAE, seguida de les lesions al genoll o caigudes. Per prevenir accidents, el sergent destaca que el més important és que la persona «es prepari bé l’activitat, està preparat física i tècnicament, portar material adequat i tenir seny. Sobretot, tenir aquell punt de no fer una cosa que està fora del teu abast, fent això reduïm molt el possible accident».

e.b. girona