Esquerra Som Banyoles ha escollit Jaume Butinyà com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals del 2023. Es tracta de l’actual cap de l’oposició de l’ajuntament i és també diputat al Parlament per ERC. És graduat en Geografia per la UdG i s’ha dedicat professionalment tota la vida a ser bomber.

L’assemblea d’aquest cap de setmana ha comptat amb representació de la secció del Pla de l’Estany i la secció local de Banyoles. El candidat ha rebut el suport, per unanimitat, de la militància que ha celebrat la seva elecció. Butinyà afronta amb entusiasme la nova etapa, que ERC defineix com «la culminació de la feina de molts anys i moltes persones». El candidat a més, assegura que « l’experiència i el treball de tots aquests anys ens legitima, estem preparats per governar».