La Garrotxa, el Ripollès i altres zones de la província alerten que es troben amb problemes d’abastiment d’àrids, matèries primeres minerals utilitzades per la construcció i l’obra pública.

Segons el Gremi d’Àrids de Catalunya, la demanada d’àrids de les comarques gironines és d’unes cinc tones per habitant cada any, molt per sobre de la mitjana catalana que és de tres. Així, la manca d’abastiment a la demarcació provoca que una quantitat significativa dels àrids que s’hi consumeixen hagi de venir d’altres comarques.

Això causa un impacte en aspectes com el transport o les emissions de CO₂, en el context d’emergència climàtica actual, alerta el Gremi d’Àrids. Així mateix, afegeixen que «també s’han detectat mancances d’alguns materials necessaris, com les esculleres portuàries, que últimament han augmentat la seva demanda».

Per aquest motiu, els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona i el Gremi d’Àrids han sol·licitat una sessió del Consell Assessor d’Àrids de Catalunya (CAAC) específica per a la demarcació, per analitzar la producció i consum d’àrids, la disponibilitat de reserves de materials i l’evolució de la restauració de les activitats extractives a les comarques de Girona.

Part del problema expliquen que ve d’ençà que s’ha restringit l’extracció d’àrids de graveres properes al Fluvià, al Ter o la Tordera i s’ha perdut una producció que no s’ha compensat. Aquest dèficit d’àrids, detallen, podria acabar afectant també l’àrea de Girona.

La proposta es va acordar amb la directora dels serveis territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisabet Sánchez en la reunió que una delegació de la Junta Directiva van mantenir a la seu dels Serveis Territorials de Santa Caterina de Girona el dimarts 18 de gener.

La trobada, expliquen, va contribuir a mantenir el contacte directe amb els responsables de les polítiques ambientals a Girona, després del nomenament de Sánchez, per part de la consellera Teresa Jordà.

Planificar la demanda

El president del Gremi, Alfons Porro, creu que la reunió del Consell Assessor monogràfica sobre Girona serviria per fer una «radiografia de la producció, consums i reserves existents, planificar la demanda de la dècada vinent i garantir autoabastiment d’àrids a les diferents comarques», així com certificar que «les restitucions que fem a la demarcació són les esperades segons la normativa».

Segons el Gremi, es va veure una bona predisposició per part de la Generalitat, que veu amb bons ulls aquest exercici de planificació territorial.