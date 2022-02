Un informe encarregat pel Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA) i la Diputació de Girona conclou que el ramal de la MAT a Riudarenes que proposa fer Red Eléctrica (REE) no és necessari. L’estudi explica que l’alimentació de l’AVE –un dels motius de construir la línia- es pot fer a través de la subestació de la Farga (entre Sant Julià de Ramis i Cervià), que a més seria soterrada, ja que només s’allargaria tres quilòmetres.

L’estudi detalla que d’aquesta manera s’evitaria la construcció d’una nova línia aèria de dinou quilòmetres com es proposava per part de l’Estat, que encara la manté dins del pla d’inversions fins a 2026. A més, l’informe detalla que hi ha alternatives també per poder abastir la Costa Brava Sud, sense la necessitat de construir la línia de molt alta tensió.

Elaborat pel despatx Most Enginyers, l’estudi assenyala que durant la seva redacció «no s’ha disposat de la informació necessària en quant a la demanda elèctrica de la zona per poder plantejar una alternativa vàlida». En aquest sentit, remarca que aquestes dades són gestionades per E-Distribución que ha de ser l’encarregada d’analitzar «la solució més convenient».

Amb tot, l’informe deixa constància de la necessitat de creixement que tindrà la xarxa de distribució elèctrica els propers anys per tal de poder integrar i gestionar la demanda del territori i la producció d’energia renovable, la qual, diu, «s’haurà de procurar que es vagi instal·lant el més localment possible tenint en compte els punts de consum».

En relació a la subestació que s’ha construït a Riudarenes i que actualment no compta amb cap alimentació d’energia, l’informe proposa desmuntar-la i traslladar-la a la Farga, ja que serà des d’aquest punt on es donarà alimentació a l’AVE.

«La nova subestació de la Farga és tant propera al traçat del TAV que inclús permetria alimentar-lo sense ni tant sols aixecar una nova línia de 400 o 200 kV, ja que es podrien connectar els transformadors de tracció del TAV directament a les barres de 400 kV», remarca l’informe.

L’Estat manté la planificació

Per la seva banda, l’Estat manté el ramal de la MAT i la subestació dels 400 kV de Riudarenes (Selva) dins la proposta de planificació energètica per al període 2021-2026. Recorda que el projecte per fer una estesa aèria que creui les Guilleries ja té declaració d’impacte ambiental (DIA) i subratlla que, després d’estudiar alternatives a la xarxa de distribució, «no se n’han detectat de viables».

Des de Red Eléctrica (REE) ja van explicar que estudiarien alternatives al ramal aeri de la MAT a Riudarenes, però van deixar clar que cal fer una línia al territori. En concret, des de REE es van proposar tres traçats. Dos d’ells sortirien des de la subestació dels 400 kV a Bescanó i des d’aquí enllaçarien amb la de Riudarenes.