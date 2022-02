Els reconeixements per la seva llarga trajectòria professional, fent «cinema políticament» com va definir Àngel Quintana manllevant una expressió de Jean-Luc Godard, li han arribat de tot arreu a Pere Portabella. El del passat dijous, quan va entrar al claustre de la Universitat de Girona com a doctor honoris causa, és el darrer exemple d’uns elogis a un Portabella que, recomanant «treure’s de sobre l’ego», i defensa la «meva fórmula: subjectivitat, assumir les coses i, a partir d’aquí, intentar ser útil».

«Ser útil». M’ho explica?

Sí, jo des de sempre he intentat ser útil. No et diria que des de petit, perquè no és així, però sí des que intentat fer aquestes coses a les que m’he dedicat. Fa segles, quan vam aparèixer nosaltres, la cultura és l’únic element que ens converteix en una espècie diferenciada. Naixem en un món, en el qual, com a espècie, primer ens hem d’acomodar i després posar-lo en qüestió. Això ho vaig tenir clar des del principi i, des de llavors, no he separat més aquesta idea de tot el que he anat fent.

I li ha donat bons resultats...

Moltes vegades em trobo amb generacions o amb gent que em diuen que «no hi ha res a fer». I jo sempre els hi dic que, potser sí, que això passaria si partissis de la base que no tens accés a la cultura. Accés a la cultura i a la política, que no hi tinguis accés per les estructures, pels partits, pel que sigui...

Però, en realitat, sí que hi tenen accés. Oi?

Sí, jo els hi dic: «has de competir amb ells».

Com?

Ho has de posar en qüestió tot. Per tu, sense ambició de ser un profeta, ni res. Simplement, les teves idees han de partir de com veus el món, com et veus a tu i com veus els teus. Des de la teva subjectivitat. Llavors, mentre diuen que això és magnífic i està molt bé, paraules de què jo no me’n refio mai, apareix una altra paraula, una paraula neutra que està molt bé, que és la paraula útil. I resulta que jo he anat en contra de les formes clàssiques de funcionar i he fet propostes amb aquesta actitud. I aquí estic.

«Sense ambició de ser un profeta, ni res». Això és més complicat de fer que de dir. Tots tenim el nostre ego.

És que l’ambició personal, l’ego, te l’has de treure de sobre immediatament. El jo és un desastre. Això és una cosa que s’ha de superar, perquè sempre és un entrebanc. Una pèrdua de temps. Si tu vols aportar en qualsevol lloc, també en la vida diària, has de comptar que tu sense els altres no ets ningú. Jo, per exemple, amb la meva feina tinc reconeixements internacionals. Però això no vol dir que em consideri millor que els altres. Em reconeixen perquè aquesta actitud que he tingut d’intentar ser útil i això et fa viure molt millor que no pas competint amb els altres.

Diu que el reconeixen per l’actitud, però, també ho fan per la seva obra. Pel que ha fet.

Si parlem del que jo faig, per exemple, en el món audiovisual, et puc dir que jo no faig mai col·loquis, ni explicaré una pel·lícula meva. Demano que la subrogueu i fer un viatge oblidant el jo de l’autor. De mi oblideu-vos. Si t’interessa el tema, entra i subroga’l; i llavors la pel·lícula serà el que tu siguis capaç d’interessar-te o veure-hi en ella.

En la presentació del seu honoris causa per la UdG, va dir que el món està «en una situació insostenible i insuportable». Perquè?

Això és obvi, perquè la situació actual és tot el contrari del que jo dic. No perquè jo sigui un savi, que va... El problema no és aquí, no és d’un estat. El problema és mundial, perquè el planeta està trencat. En un procés que, no només no s’intenta superar, sinó que avui estem en risc de guerra mundial. El qual és demencial.

I què podem fer? Cadascun de nosaltres. Més enllà de queixar-nos des del sofà de casa.

Tu estàs en el món. Estàs a Girona, però estàs en el món. I tot depèn de tu.

Canviar el món depèn de mi? De cadascun de nosaltres?

No és per canviar el món perquè sí. Es tracta de fer créixer, ser útil amb una idea expansiva i creativa. Res de pensar que som aquí, només uns quants i fem el nostre, això és rídicul. És fer el pallasso.

Com a societat ens ha falta aquesta visió d’anar més enllà dels problemes que tenim al costat de casa ? De tenir una visió més global dels problemes.

Això t’ho has de resoldre tu mateix. Jo no t’ho puc respondre. Ho has de viure tu. Subjectivitat, assumir les coses i a partir d’aquí intentar ser útil. Aquest és la meva fórmula. I no deu estar tan malament perquè els reconeixements els tinc.