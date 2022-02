Ahir va morir l'empresari olotí Pere Bahí Alsina. Vinculat a l'àmbit immobiliari, també era molt conegut per les activitats de divulgació i comunicació cultural. Era membre antic de la penya festiva AOAPIX, organitzava el festival de cinema 'Vivim Muntanyes' i estava implicat en els cercles empresarials. En aquest últim àmbit, organitzava debats i xerrades. Va ser un dels iniciadors de la publicació 'L'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa', un anuari que recull dades socials, econòmiques i policials de la comarca. També estava vinculat a l’ANC, Òmnium, i a la Fundació Impulsa. Durant anys també va ocupar càrrecs al Col·legi d'APIs de Girona i al Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis, on va ser un dels promotors de l'estudi de preus del marcat immobiliari. Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries per la UB, API i llicenciat en Informàtica, va ser Cofundador de Cubus Immobiliària Olot.