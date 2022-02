Les recerques de persones són un dels serveis que preocupen més quan no es té cap tipus d’indicador del parador del desaparegut. Això encara es pot complicar més si el medi on es produeix és la muntanya, amb neu i la persona que busquen ha quedat colgada per un allau.

Els Bombers i els Mossos d’Esquadra treballen en recerques i rescats d’aquesta tipologia. Els toca anar sobre el terreny quan hi ha aquest tipus d’emergència i per això cal que estiguin preparats i reciclats.

Per conèixer els últims avenços tecnològics i en les recerques fan sessions de formació i per exemple, fa pocs dies el Pirineu gironí va ser l’escenari d’una jornada de formació. Els Mossos d’Esquadra van anar fins a l’estació d’esquí Vallter 2000 per conèixer diferents sistemes de localització de persones en rescats a través de la telefonia mòbil. En aquest jornada hi van participar efectius de diferents serveis policials del cos i també, els Bombers d’Andorra.

Ambdós cossos van posar a prova les eines que tenen per poder localitzar telèfons mòbils en recerques al medi natural. A banda, van testar un nou aparell terrestre del qual ja disposen els Bombers d’Andorra i la Gendarmeria francesa. Amb l’ús d’aquest aparell la Gendarmeria ja ha pogut localitzar 15 persones, de les quals tres van poder ser rescatades amb vida.

Trobar el senyal del mòbil

Localitzar els telèfons mòbils és molt important en recerques i rescats perquè el senyal pot portar a la persona. Això és el que va succeir en un cas recent precisament, a Vallter. Un veí de Camprodon de 48 anys va poder ser localitzat amb vida -tot i que va morir poques hores després a l’hospital- després de quedar colgat per un allau quan feia ruta. Se’l va poder trobar gràcies a que els Mossos d’Esquadra havien assenyalat la zona mitjançant el rastreig del mòbil de la víctima. Per la seva banda, un cop localitzada la zona, un dels gossos del Grup Caní de Recerca (GRCR) dels Bombers va marcar l’indret i es va excavar i finalment es va localitzar l’home. Va ingressar a la Vall d’Hebron en estat crític, però no va superar-ho.

El Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat precisament aquesta setmana ha participat a Andorra, amb els bombers d’aquest estat, en unes sessions de formació en recerca de persones colgades per la neu en allaus. Els gossos són un dels elements principals en aquestes recerques i serveixen, com en el cas de Vallter, per poder marcar la zona on pot ser la persona desapareguda. Uns animals que també reben formació i que aquests dies també han participat en les jornades celebrades a Andorra amb els bombers que els dirigeixen durant les recerques.