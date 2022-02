Les telefonades rebudes des de les comarques de Girona al telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista han pujat un 10% en un any i aquest 2021 se’n van comptabilitzar 857.

Es tracta d’una xifra mai vista des que hi ha dades públiques i supera ja el rècord de l’any anterior, que havia tancat amb 779. Una quantitat que es va donar tot i l’efecte de la pandèmia, que va recloure moltes dones a casa amb el seu maltractador. L’efecte d’aquesta situació es va notar més amb les dades del primer any pandèmic (2018), quan es va aprovar un confinament domiciliari. Aquell any va tancar amb 630 telefonades, la xifra més baixa del període 2017-21.

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. L’alt nombre de trucades al telèfon d’ajuda és de rècord i això mostra com aquesta xacra segueix ben present i encara, hi ha una bona part dels casos de maltractaments que es desconeix.

La comarca del Gironès és la que ha generat més activitat al 900 900 120, amb 361 trucades. Són més d’una tercera part de les peticions fetes des de la província -s’exclou la Cerdanya-. La segona àrea de Girona amb més telefonades és la Selva (166).

L’Alt i el Baix Empordà en canvi, es reparteixen gairebé el mateix nombre de sol·licituds d’ajuda, 120 i 130 respectivament. En canvi des de la Garrotxa (32), el Ripollès (27) i el Pla de l’Estany (21) no s’utilitza tant aquest telèfon, ja sigui perquè no es donen tants casos, no es demana ajuda o bé, perquè són zones molt menys poblades.

Arran de les 857 trucades per violència masclista es pot fer una anàlisi del perfil de les dones ateses, el tipus de maltractaments rebuts, entre altres. D’entrada cal dir que la major part de les que han demanat ajuda és perquè patien maltractaments en l’àmbit de la parella (89,6%).

Violència psicològica

La violència psicològica és la més nombrosa (798) i la física, també l’han patida 296 de les ateses pels experts del telèfon de la Generalitat. Del total, també hi ha 36 víctimes de la violència sexual. Pel que fa a la franja d’edat de les ateses són aquelles de 31 als 50 anys, independents econòmicament del maltractador. De totes les assistides també n’hi ha 362 que compten amb fills menors d’edat.

Les 857 trucades han acabat amb més de la meitat de dones derivades a serveis d’atenció a la dona (52,67%) i un 24,5%, en canvi se les ha derivat cap als serveis policials. La majoria de les telefonades les realitza la mateixa víctima, tot i que n’hi ha de familiars i amics.