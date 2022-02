El bisbe de Girona, Francesc Pardo, es troba ingressat en una clínica a causa d'una llaga d'estómac que li provoca una pèrdua de sang, i que requereix repòs per tal que la ferida es pugui suturar. També pateix un pinançament de l'esquena, i demana als fidels que preguin per la seva recuperació "i la de tots els malalts". Mentre estigui ingressat, es responsabilitzarà la diòcesi el vicari general, Lluís Suñer.

Així ho ha explicat ell mateix en una carta als diocesans. "En aquests últims des, el meu estat de salut ha entrat en una situació una mica delicada", explica. En aquest sentit, detalla que "una llaga d'estómac" li ha produït "una pèrdua de sang que demana molt de repòs perquè es pugui sutrar la ferida". "El metge em recomana calma i temps per veure si, de manera natural i amb les mesures pal·liatives adients, deixa de sagnar", assenyala. També afegeix que, malgrat el patiment que també pateix pel pinçament a l'esquena, segueix la situació de la diòcesi "de la millor manera possible". Això sí, de moment està ingressat a la clínica per poder estar "més controlat i atès adequadament".

Pardo garanteix que des de la diòcesi s'anirà informant del seu estat de salut. "No dubteu que personalment o a través del vicari general us mantindré informats de qualsevol canvi que es produeixi", assenyala. En aquests moments, el bisbe de Girona té 75 anys, que va complir el passat mes de juny. En aquell moment va entregar la seva renúncia, tal com estableix el dret canònic, i està a l'espera que el Vaticà anunciï el seu relleu al capdavant de la diòcesi, que s'hauria de produir en les properes setmanes o mesos.