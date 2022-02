La Policia Nacional deté 13 persones a Girona i Salt -dos més a Reus- i n'investiga 30 més per tramitar parelles de fet per regularitzar estrangers.

La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Girona ha pogut esbrinar que s'oferirien de 1.000 a 3.000 euros a espanyols amb problemes de drogues o econòmics a canvi d'accedir a la unió. Aquesta operació policial, que roman oberta, s'ha realitzat en el marc de la lluita contra la Delinqüència Organitzada i la Immigració Clandestina.

Aquesta operació policial va començar a principis del 2022 i l'han fet de forma conjunta entre l'Oficina d'estrangeria de Subdelegació del Govern de Girona, Tresoreria Gral. de la Seguretat Social, Policia Nacional de Reus i Policia Local de Salt. Els participants han investigat la possible formalització de parelles de fet fictícies per aconseguir Autoritzacions de Residència de Familiar Comunitaris a ciutadans en situació irregular.

El modus operandi consistia a posar en contacte ciutadans estrangers -la majoria de nacionalitat marroquina- que no tenien permís de residència en vigor a Espanya, amb ciutadans espanyols per formalitzar diferents tràmits administratius. Els espanyols eren persones amb pocs recursos econòmics o amb dependència a substàncies estupefaents. La policia ha pogut comprovar que els oferirien entre 1.000 i 3.000 euros per unir-se en parella de fet amb aquests ciutadans estrangers, amb l'única finalitat que obtinguessin el permís de residència. A més, segons s'ha pogut acreditar en la investigació, en alguns casos, els integrants de la parella ni s'havien arribat a conèixer.

Tres dirigents

D'altra banda, la Policia Nacional ha pogut comprovar que tres dones dirigien l'entramat criminal que està dedicat a l'afavoriment de la immigració clandestina.. Incorporaven documentació falsa a un procediment administratiu amb la finalitat de servir de base a una resolució oficial de concessió d'Autorització de Residència de Familiar Comunitari.

L'operatiu ha culminat amb localització i detenció dels ciutadans implicats en els fets. De moment, hi ha 15 detinguts -13 a Girona i Salt-que estan acusats de delictes de Falsedat Documental i Afavoriment a la Immigració Il·legal. Tres d'elles, a més que dirigien l'entramat, se'ls acusa de pertànyer a organització criminal .

La policia informa que encara el cas està obert perquè s'ha de localitzar més persones que han participat en aquests fets.