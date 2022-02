Frenar l’impacte ambiental i paisatgístic que puguin tenir les noves infraestructures, tant viàries com energètiques, ha de ser un altre element clau per al futur de la Cerdanya. Així s’assenyala en el llibre del Catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu i l’Aran, que apunta que cal «evitar al màxim» la ragmentació «física, visual i social» que poden suposar les noves infraestructures viàries, com les variants de Puigcerdà i el futur Túnel de Toses, en cas que s’acabi construint. En aquest sentit, el document recomana que s’elaborin estudis d’impacte i integració paisatgística per a totes les infraestructures que es vulguin fer en el futur, i també en el cas que es vulguin ampliar les carreteres actuals.

Però més enllà de les carreteres, l’informe també posa l’accent en la necessitat d’anar en comptes amb les infraestructures energètiques que puguin «pertorbar l’estructura original i la panoràmica visual» del paisatge cerdà, especialment a esplais emblemàtics com el puig de Llívia, les Soquetes, les Penyes Altes de Moixeró i la Tosa d’Alp. D’altra banda, l’informe també suggereix que s’incentivi la promoció mancomunada supramunicipal de polígons industrials i terciaris per tal de «minimitzar» l’ocupació de sòl i la fragmentació paisatgística. En aquesta mateixa línia, també reconeix la necessitat d’estudiar la creació d’un parc agrari de la plana cerdana. Relacionat també amb la qüestió dels polígons, es defensa que les noves implantacions s’han de localitzar en àrees de creixement amb continuïtat amb les trames urbanes o de polígons que ja existeixen. Una altra qüestió és tota la que està relacionada amb el trànsit. En aquest sentit, es demana que es faci «tot el possible» per reduir el trànsit prop o a través de nuclis de població, però sense generar «greus cicatrius» en el territori. En aquest sentit, el document posa l’accent en què algunes entrades i sortides de nuclis urbans estan constituïts a partir de «paisatges banals i sense coherència estètica», de manera que es converteixen en vies que sovint serveixen d’aparador comercial i d’oferta de serveis, i que estan sobretot destinats als conductors. En molts casos, alerten, els elements urbanístics solen presentar acabats de mala qualitat, ja sigui en relació al mobiliari urbà, les voreres o la «caòtica» disposició d’artefactes com fanals, semàfors i torres elèctriques, entre altres.