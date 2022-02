ERC de la Garrotxa va celebrar ahir els seus 90 anys en un acte a l’Orfeó Popular Olotí, destacant el fet extraordinari que el partit hagi estat present durant nou dècades i remarcant que es continuarà picant pedra i que «la Garrotxa serà republicana o no serà», va dir el president de la secció comarcal, Miquel Reverter. Durant l’acte es va fer un recordatori al militant Josep Catà i Tur.

La portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, va voler assenyalar que «que neixin nous partits no és extraordinari. El que és extraordinari», va dir, «és que un partit hagi sobreviscut 90 anys». En aquest sentit va recordar que «fins i tot en els moments on no hi havia esperança hi va haver una sèrie de persones que van lluitar per tirar endavant el seu somni de construir una república catalana d’igualtat de drets per a tothom». Aquest és el nostre projecte, va dir, «i pel que treballem des dels anys 30 al costat de la gent».

Durant l’acte es va fer el recordatori per la pèrdua, el passat octubre, d’en Josep Catà, militant històric a la Garrotxa, historiador i professor. L’exregidor olotí Pere Gómez va persentar el llibre escrit conjuntament entre en Joan Barnadas i en Josep Catà repassant els 90 anys del partit a la comarca. «El llibre és una demostració la feinada que van fer els casals republicans des dels anys trenta, amb la guerra i la repressió a sobre» manifestava Pere Gómez que afegia que per molts partits «la seva història als anys 30 és un mite» i en canvi a la Garrotxa «podem dir que vam néixer una diada de Sant Josep del 1931».

Va cloure l’acte el president de la secció comarcal, Miquel Reverter, remarcant la importància que el partit continuï existint a la comarca i va ser en aquest sentit que va remarcar que són molts que piquen pedra i «La Garrotxa serà republicana, o no serà.