Buscar a la solana de la Cerdanya espais que ajudin a disminuir la pressió que en aquests moments suporta la plana. Aquesta és una altra de les propostes recollides en el llibre del Catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu i l’Aran, al considerar que podria fer possible la recuperació de paisatges històrics i la generació de nous paisatges. En aquest sentit, també s’indica que cal aprofitar les condicions naturals d’aquests paisatges per a la producció local i limitada d’energia solar, així com reactivar els recs per a una gestió de l’aigua que pugui afavorir la continuítat dels paisatges arbrats.

Més enllà del valor natural del paisatge, tanmateix, també s’ha de tenir en compte el valor arquitectònic que tenen algunes edificacions de la comarca. És el cas, subratllen, de fortificaicons i viles closes, carrerades, recs i passos fronterers i diversos exemples de patrimoni religiós de l’edat mitjana. És per això que es posa de manifest la necessitat de gestionar i mantenir els edificis patrimonials pel seu valor identitari i paisatgístic, per poder utilitzar-los també com a eina de promoció turística i de valor productiu.

En aquest sentit, es posa sobre la taula possibilitat de promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors que siguin accessibles a peu o amb bicicleta, per tal de poder contemplar millor el paisatge. Es tracta, per exemple, dels miradors del Coll de la Trapa, la Tosa d’Alp, la collada de Toses, Urús, Puigcerdà i el castell de Llívia, així com els itineraris motoritzats de la plana i la solana de la Cerdanya, entre el Cadí i la tossa Plana de Lles, la vall de la Molina i la plana i la solana de la Cerdanya. També hi ha, a més, camins no motoritzats, com ara la ruta Transpirinenca en BTT, el Camí dels Bons Homes (GR-107), la circular del Cadí (GR-150) i el Sender del Pirineu (GR-11), entre altres. Aquesta xarxa hauria de rebre, allà on sigui necessari, les actuacions necessàries de condicionament, senyalització i manteniment.

D’altra banda, també es demana que es busquin fórmules per integrar el paisatge natural amb els equipaments i les pistes d’esquí de la Molina i la Masella, i que es redueixi tan com sigui possible la instal·lació de nous artefactes, com llacs artificials per fabricar neu, l’obertura de pistes amb maquinària pesant o les urbanitzacions a peu de pista que es troben poc integrades amb l’entorn.

Això estaria relacionat amb la necessitat d’avançar, mitjançant figures de planejament, cap a la compacitat de les àrees residencials de nova planta de baixa densitat, evitant així una major dispersió de les urbanitzacions que ja existeixen i poder passar cap a un model més compacte. D’aquesta manera, es podrien afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes i limitar l’ocupació de nous sòls. A més, consideren que s’ha de vetllar perquè la normativa arquitectònica proposada en el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya es compleixi, però fent un pas encara més enllà per millorar l’encaix dels paisatges urbans històrics amb els contemporanis.

Centrant-se en el cas de Puigcerdà, es considera que el paisatge al seu entorn hauria d’evitar la ruptura «dràstica» que es produeix entre la façana perimetral de les construccions i els entorns agrícoles, així com la desarticulació paisatgística que suposen els polígonds industrials i de serveis que es disposen sense criteris coherents d’integració paisatgística. D’altra banda, des del document s’indica que cal «evitar l’efecte barrera» i d’encerclament, al voltant del nucli, de les vies de comunicació actuals i les previstes en el futur.