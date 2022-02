Un pare ha acceptat 11 anys de presó per abusar "almenys en deu ocasions" de la filla menor d'edat a Salt i Figueres. Al judici, a l'Audiència de Girona, ha reconegut que va abusar per primer cop de la nena quan tenia 9 anys, aprofitant que la mare estava confinada en una habitació del pis de Salt per covid. Els abusos continuats van començar l'abril del 2020 i van durar fins al desembre del mateix any, quan la menor havia complert els 10. El pare ha admès que també la va penetrar quan van anar a viure un temps a Figueres per feina.

A banda de la pena de presó, accepta que li retirin la pàtria potestat durant 6 anys. La fiscal demana l'expulsió del país un cop completes tres quartes parts de la condemna o quan accedeix al tercer grau. "Jo m'he declarat culpable des del primer moment", ha dit el pare a la sala de vistes quan el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona li ha preguntat si volia respondre a les preguntes de la fiscalia. L'interrogatori ha estat breu i l'acusat s'ha limitat a contestar "sí". Sí que sap que l'acusen d'abusar continuadament de la filla menor i sí que reconeix íntegrament els fets. Així, ha admès que l'abril del 2020, quan la petita tenia 9 anys i la família vivia en un pis de Salt, va aprofitar que la mare de la nena estava confinada en una habitació de domicili per covid-19 per abusar de la menor. "Prevalent-se de la relació d'ascendència existent entre pare i filla, li va abaixar els pantalons i la roba interior quan tots dos estaven tombats al sofà veient una pel·lícula i, després de fer-li tocaments amb la mà, li va introduir el penis", exposa l'escrit d'acusació de la fiscalia que l'acusat ha reconegut. El mes següent, el pare se'n va anar a viure a Figueres per motius de feina i es va endur la petita amb ell en un pis compartit durant almenys dues setmanes. Amb el mateix modus operandi, l'acusat va continuar abusant sexualment de la nena amb penetració "almenys en deu ocasions". Passat aquest temps, van tornar a anar a viure a Salt. El processat ha admès que continuava abusant de la petita les nits que la mare era fora de casa treballant. La fiscalia situa el darrer episodi d'abusos el 2 de desembre del 2020. Com a conseqüència dels abusos continuats, la petita ha necessitat atenció psicoterapèutica per un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat està en presó preventiva des del 8 de desembre del 2020 i ha arribat a la sala de vistes emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra. 11 anys de presó Com que l'acusat ha reconegut els fets, la fiscalia i la defensa han renunciat a la resta de testimonis i perits. L'exploració de la menor consta com a prova preconstituïda i no ha calgut que ratifiqués els fets al judici. La fiscalia, que inicialment demanava 12 anys de presó, ha sol·licitat finalment una condemna d'11 anys per un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys. També demana que li retirin la pàtria potestat durant 6 anys, que l'inhabilitin per treballar amb menors durant 5 anys i que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros pel dany moral. La defensa s'ha adherit a la petició. L'únic aspecte amb el qual no estan d'acord fiscalia i defensa és en l'expulsió del país del processat, que té 32 anys i és d'origen hondureny. L'acusació pública la sol·licita un cop hagi complert tres quartes parts de la condemna o tan bon punt pugui accedir al tercer grau o a llibertat condicional. La defensa s'hi oposa. El tribunal ha exposat que es farà una vista a part per avaluar la situació i resoldre sobre l'expulsió. El judici ha quedat vist per a sentència.