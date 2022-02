L’Audiència de Girona va jutjar ahir un pare que va admetre haver violat diverses vegades la seva filla de 9 anys aprofitant que la mare estava confinada per covid. Els fets van tenir lloc entre l’abril i el desembre de 2020 a Salt i Figueres, quan l'acusat tenia 30 anys.

Segons el relat de la fiscalia i que l’acusat va reconèixer, els abusos van començar en una data indeterminada de l’abril de fa dos anys. El primer episodi va tenir lloc mentre la mare de la nena estava confinada en una habitació del pis de Salt on vivien tots tres després d’haver donat positiu per covid. L’acusat va abusar de la víctima mentre estaven estirats al sofà mirant una pel·lícula.

El mes següent el processat es va traslladar en un pis compartit a Figueres per motius laborals i es va endur la víctima durant almenys dues setmanes. En aquest lapse de temps va abusar «com a mínim deu vegades» de la nena. Passat aquest temps, l’acusat va retornar al domicili de Salt, on va continuar abusant d’ella durant les nits aprofitant que la mare treballava. L’últim incident se situa el 8 de desembre del mateix any.

A conseqüència d’aquests fets, la menor ha necessitat atenció psicològica per un trastorn d’estrès posttraumàtic.

La declaració de l’acusat va ser breu i monosil·làbica: davant la pregunta de la fiscal que l’emplaçava a admetre que havia perpetrat els fets, va dir que sí. Amb això es va donar per conclosa la declaració, i aquesta admissió de culpa va servir per evitar fer declarar la menor i la mare, i per donar per reproduïda tota la prova pericial del cas.

Al seu escrit de defensa, l’acusat ja admetia ser l’autor dels fets, i l’únic que demanava era una rebaixa de la pena de presó sol·licitada per la fiscalia, que li demanava una condemna de 12 anys de presó per haver comès un delicte d’abusos continuats a una víctima menor de 16 anys.

La defensa considerava que la petició de pena era «excessiva» i que no era necessari demanar condemnes tan «llargues i prohibitives». En aquest sentit, la confessió de l’acusat durant el judici va servir per rebaixar a 11 anys la petició final que va formular l’acusació pública i que ell va acceptar.

A més, també ha acceptat la retirada de la pàtria potestat de la víctima durant els 6 anys posteriors a la condemna. Tampoc podrà treballar en cap professió remunerada o voluntària que inclogui contacte de qualsevol mena amb menors d’edat durant els 5 anys següents d’haver complert la pena.

Petició d’expulsió

La fiscalia també demana l’expulsió de l’acusat un cop compleixi la tercera part de la pena o se li concedeixi un règim de semillibertat. És l’únic aspecte en què difereixen les dues parts. De fet, el tribunal de la secció quarta de l’Audiència va resoldre que aquest aspecte serà discutit en una vista posterior a l’emissió de la condemna.

Per últim, haurà d’indemnitzar la menor amb 20.000 euros, tal com va demanar la fiscalia, pels danys morals patits.

L’acusat ha estat en presó provisional per aquests fets des del 8 de desembre de 2020 i va estar escortat pels Mossos durant tot el judici.