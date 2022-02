Les comarques gironines compten amb 255 activitats nàutiques regularitzades, el que suposa gairebé un 45% de totes les que hi ha a Catalunya, que ascendeixen a 550. Concretament, la demarcació disposa de 119 centres nàutics, 117 centres d’immersió i 19 acadèmies nàutiques. Per facilitar la gestió d’aquestes activitats, el Govern ha agilitzat ara els tràmits d’obertura d’aquests centres, ha actualitzat el web on s’ofereix informació a la ciutadania i ha aprovat un nou pla de control, vigilància i inspecció de les activitats que es porten a terme.

Aquest nou programa de seguiment i vigilància, que estarà vigent fins el 2026, estableix els objectius, direcció, coordinació i operativa del règim d’intervenció administrativa de control de l’activitat d’aquests centres a Catalunya. La seva finalitat és assegurar que les activitats que desenvolupen siguin «plenament respectuoses envers el medi aquàtic, els recursos naturals, el patrimoni subaquàtic i la seguretat de les persones». Acció Climàtica recorda que Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats marítimes recreatives, les quals s’han anat incrementant en els darrers anys, tant en nombre com en diversitat. A més, per diferents raons, la recent pandèmia ha fet augmentar molt la demanda d’activitats en entorns marins. Per tal de facilitar l’obertura d’aquestes activitats, el departament ha implementat un règim telemàtic de comunicació prèvia d’obertura i funcionament que aporta més agilitat en la tramitació administrativa prèvia a l’obertura.