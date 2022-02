Una conductora ha perdut la vida aquest matí en un accident de trànsit a la C-63 a la Vall d'en Bas.

En l'accident mortal s'hi van vist implicats un cotxe i un camió que han xocat frontalment.

La finada viatjava en el turisme que ha impactat contra el camió, per causes que els Mossos de Trànsit investiguen.

A lloc hi s'hi han traslladat sis patrulles dels Mossos , tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.

A causa de l'accident la carretera està tallada des de poc abans de dos quarts de vuit. El sinistre viari ha tingut lloc a la sortida del túnel de Sant Esteve d'en Bas.

Segons informa Trànsit, arran de l'accident hi ha retencions a la zona. Els vehicles que circulen per la zona són desviats per vies alternatives.