És realment necessària l’ampliació de l’aeroport de Girona-Costa Brava que preveu el nou pla director d’Aena? Es tracta d’una pregunta difícil de respondre, ja que, segons consta en el document posat a exposició pública, les ampliacions s’aniran executant en funció de l’increment del volum de passatgers, tot i que no s’inclouen xifres concretes. I ara mateix, és difícil fer previsions: per una banda, caldrà veure quin impacte haurà tingut la Covid-19 en la mobilitat internacional postpandèmia, i per l’altra, caldrà veure els efectes de la construcció de la futura del TAV a l’aeroport de Vilobí, si realment genera un major trànsit de passatgers i, si és així, en quin marge de temps. Per a l’enginyer aeronàutic Marc Chicharro, veí de Vilobí d’Onyar, són massa preguntes sense resposta, que el porten a considerar que l’ampliació de l’aeroport, tal com està plantejada actualment, és «una bogeria especulativa».

Chicharro va assistir dijous a la reunió que va organitzar l’Ajuntament de Vilobí per informar els veïns del pla i preparar possibles al·legacions. En una conversa amb Diari de Girona, Chicharro exposa que, amb les xifres actuals d’ús de l’aeroport, una ampliació ara és totalment innecessària, i demana a Aena que expliqui els barems -és a dir, a partir de quin volum de passatgers- s’utilitzaran per executar les ampliacions. I és que, en aquests moments, hi ha veïns que porten des de 2006 amb les seves cases o terrenys afectats per la possible ampliació de l’aeroport, de manera que podrien ser expropiats en qualsevol moment. La falta d’un llindar clar de passatgers per a l’execució de les ampliacions -que no s’especifica ni en el pla de 2006 ni en l’actual- dificulta molt la vida a aquests veïns, que no poden vendre les cases (ja que en qualsevol moment poden ser expropiades) i pateixen una gran incertesa sobre el seu futur, ja que no saben en quin moment se’ls pot expropiar ni quants diners se’ls pagaran.

Chicharro recorda que el pla director de 2006 treballava amb base a unes xifres de passatgers que no es van arribar a assolir mai, ni tan sols en els millors moments de Ryanair. L’any 2008 es va arribar als 5,5 milions de passatgers -una xifra per sota els set o vuit milions que en aquell moment preveia el pla-, i a partir de 2010, quan Ryanair va començar a volar des de Barcelona, la xifra va anar descendint de forma progressiva. L’any 2019, abans de la pandèmia, l’aeroport de Girona va rebre 1,9 milions d’usuaris, i el 2020 i 2021, a causa de la Covid, les xifres han estat mínimes. Ara, el nou pla director d’Aena preveu arribar a set milions de passatgers en un escenari mitjà i fins als deu milions en un escenari especialment favorable: unes xifres que, per a Chicharro, són enganyoses i gens realistes, perquè ara mateix s’està molt lluny d’arribar-hi. De fet, es tracta del volum de passatgers que reben aeroports com el de Sevilla o València, ciutats molt més grans que Girona, que a més té un aeroport molt estacional i centrat en l’estiu. En aquest sentit, l’enginyer aeronàutic recorda els projectes sobredimensionats que s’han fet en altres aeroports com Lleida, Castelló o Ciutat Reial, i tem que a Girona pugui passar el mateix. «I si creuen que no ha de ser així, que Aena faci públics quins acords comercials té amb les companyies aèries perquè vinguin més passatgers», demana Chicharro. A més, el pla també preveu una possible segona pista per a l’aeroport de Girona, cosa que l’enginyer veu com una «barbaritat», ja que un aeroport com el d’Stansted, a Londres, té 27 milions de passatgers i una sola pista.

En aquest sentit, un factor clau serà la construcció de l’estació del TAV a l’aeroport. Una estació que, en teoria, ha de servir per connectar Vilobí amb Barcelona, però que encara no està construïda -tot just s’està fent l’estudi- ni se sap quins efectes tindrà sobre la mobilitat. Tot plegat dependrà de diversos factors, com per exemple les taxes aeroportuàries o les ajudes -en forma de publicitat- que puguin donar les administracions a les aerolínies de baix cost per volar des de Girona. Per a Chicharro, a llarg termini podria ser factible -tot i que, subratlla, no hi ha ningú que ho pugui garantir- un escenari en què les companyies de baix cost operin des de Vilobí i vagin amb alta velocitat fins a Barcelona. Tot i això, aquest escenari també genera suspicàcies, ja que Chicharro considera que seria molt positiu per a les autoritats de Barcelona -que podrien rebre el mateix nombre de turistes sense haver d’ampliar el Prat-, però en canvi portaria «ciment i sorolls» a Vilobí sense cap benefici per als veïns del poble.