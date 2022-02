L’Espai Cràter d’Olot serà una realitat a partir del març

L’Espai Cràter ja té data d’obertura. I és que aquest mes de març l’equipament olotí obrirà les seves portes. L’edifici, de 1.272 metres quadrats, ha estat dissenyat com una «experiència» en si mateix de la mà dels arquitectes Toni Casamor i Anna Codina, i té una característica que el fa «únic»: està ubicat dins del volcà Puig del Roser i als peus del volcà més emblemàtic d’Olot, el Montsacopa.

Tot i que no hi haurà inauguració oficial, l’equipament ja té reservades un total de 2.000 entrades per visites vinculades a grups escolars, motivades, sobretot, per «l’interès que ha generat l’estudi dels volcans arran de l’erupció del volcà de La Palma», constata l’Ajuntament d’Olot. Inicialment, però, l’espai s’obrirà amb reserva prèvia. Amb tot l’equipament, impulsat per l’Ajuntament d’Olot, vol ser un punt de divulgació científica i de promoció del coneixement de la zona volcànica de la Garrotxa així, com, també, del món. Ho farà amb una formula interactiva i a través de diversos llenguatges, des d’experiències immersives a la realitat virtual, passant per audiovisuals, fotografies i vídeomapatge. Amb tot, l’equipament comptarà amb una gran sala expositiva, on es podran veure les restes del volcà on es troba amb material d’última generació i interactiu. D’aquesta manera, els visitants podran aprendre de manera didàctica com es formen els volcans i també la vinculació d’aquestes formacions amb el territori. A més, s’oferiran activitats paral·leles com tallers i visites.

El centre, que substituirà el Museu dels Volcans, també comptarà amb altres sales reservades per a activitats educatives, una altra per a presentacions de petit format i un auditori amb capacitat per a 110 persones. D’acord amb la filosofia del projecte «d’abordar els reptes globals que afecten a nivell local», detalla l’Ajuntament d’Olot, l’edifici apostarà per la sostenibilitat utilitzant energia geotèrmica a través de 17 pous de 100 metres de fondària. En aquest sentit, assenyala l’Ajuntament d’Olot, «no consumeix cap energia fòssil per al seu funcionament».

El nou equipament, a més, vol erigir-ne com un referent a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la vulcanologia, teixint aliances amb centres educatius, institucions i universitats. De moment, ja han signat un conveni amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que «li permet accedir a l’espai científic més important de l’Estat i poder ser part activa de projectes de recerca i impacte internacionals de gran envergadura», apunta l’Ajuntament d’Olot.

Espai obert al gran públic

A més, l’Espai Cràter també comptarà amb una programació d’activitats dirigides al gran públic, entre exposicions, debats, tallers, música i teatre de petit format. En el marc de la nova edició de la Setmana de la Vulcanologia, l’equipament acollirà els cicles de xerrades Els grans interrogants de la ciència i Els reptes del segle XXI, el fòrum d’Escoles Verdes de la Garrotxa, el Congrés de petits i joves científics, entre d’altres activitats d’un cartell que es presentarà properament.

Per la seva banda, l’alcalde d’Olot, Pep Berga, va explicar ahir en roda de premsa que la voluntat és que l’Espai Cràter sumi un nou «atractiu» per als visitants que venen a la comarca i a Olot. Aprofitant, va afegir, la tirada que l’erupció del volcà de La Palma ha despertat per aquest àmbit. «Arriba en un bon moment», va assegurar. De fet, Berga va explicar que «arran de l’erupció del volcà de La Palma s’ha notat un increment de visitants (que no van xifrar) a la zona volcànica de La Garrotxa».

El projecte ha costat 4,5 milions d’euros, el 70% dels quals s’han finançat a través de fons europeus, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El 30% restant, prop d’un milió d’euros, l’ha aportat l’Ajuntament d’Olot.

Obert tota la setmana

L’espai estarà obert de dilluns a diumenge i les entrades es podran adquirir en les properes setmanes a un preu de 7 euros. Els caps de setmana, a més, s’oferiran visites guiades i, mensualment, s’oferiran tallers familiars. Els veïns de la comarca tindran l’entrada gratuïta fins a finals d’any.

Amb l’obertura d’Espai Cràter, tant el municipi com la comarca disposaran d’un nou centre expositiu que substituirà el Museu dels Volcans, que acaba de celebrar el seu 30è aniversari. La creació del nou equipament, segons el consistori, «respon a la voluntat de posar al dia aquest centre i aconseguir que un territori volcànic com La Garrotxa compti amb un espai de coneixement de volcans on la mateixa visita es converteixi en una experiència interactiva». Alhora, explica, l’Espai Cràter vol generar «noves oportunitats per als diferents sectors» del municipi, «especialment per al comerç i l’hostaleria», que en els darrers dos anys han estat «molt perjudicats arran de la situació generada per la pandèmia».