Nova operació policial contra el tràfic de drogues amb ramificacions a Girona, concretament a Riells i Viabrea.

Els efectius de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desmantellat una banda que utilitzava com a mitjà de pagament les criptomonedes i que com a novetat utilitzava llums Led de baix consum en les plantacions per evitar que les companyies elèctriques els detectessin.

A banda, els agents han decomissat 2.916 plantes de marihuana en quatre plantacions situades a Riells i Viabrea i les localitats de Dosrius i Sant Iscle de Vallalta (Barcelona). A banda, també han intervingut 131 quilos de marihuana ja envasada per enviar, dues armes de foc i 23.000 euros en efectiu.

Enviaments postals des de Girona

El curiós d'aquesta banda és que trametia la droga a través d'enviaments postals i de fet, la investigació va començar el juliol de l'any passat quan funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Barcelona van decomissar en un enviament postal 2,6 quilos de marihuana a Barcelona. A partir d'aquí, van iniciar investigacions per determinar quines persones havien fet l'enviament.

Del resultat de les primeres investigacions es va identificar una persona de Girona que havia dipositat l'enviament, per la qual cosa les investigacions les va continuar la Unitat Operativa de Girona. Les investigacions van permetre una nova captura al novembre d'1,24 quilos de marihuana en un altre enviament per paqueteria des de Bescanó. Amb això, van ,poder determinar l'existència d'una organització que tindria diferents plantacions repartides per la costa del Maresme, que feien enviaments postals utilitzant diferents empreses de missatgeria i canviaven periòdicament les oficines d'entrega dels paquets per evitar els controls policials.

14 enviaments, 13,6 quilos

El gener de 2022, van interceptar un nou enviament a Terrassa (Barcelona) d'un enviament amb 2,38 quilos. En aquesta fase es van intervenir un total de 16 enviaments amb 13.664 grams de marihuana.

Els enviaments tenien diferents destinacions, tant nacionals com internacionals, sobretot Itàlia i Grècia, possiblement, segons informa el cos policial per les relacions d'un dels principals integrants de l'organització, un ‘discjòquei’ amb vincles familiars amb Grècia. A més, en les borses de marihuana s'identificava l'espècie concreta, ja que estaven treballant amb diferents tipus de llavors.

Led de baix consum

Identificats els integrants de l'organització i amb motiu de l'increment dels enviaments que estaven fent, el personal de Vigilància Duanera va escorcollar el febrer sis domicilis i va detenir onze persones per participació en l'organització criminal i es van desmantellar quatre plantacions, situades a Riells i Viabrea, Dosrius i Sant Iscle de Vallalta (Barcelona) amb un total de 2.916 plantes.

En les plantacions van trobar llums Led de baix consum i generadors elèctrics, ja que l'organització estava canviant els sistemes tradicionals de plantacions amb connexions il·legals per evitar que les companyies elèctriques les detectessin –atès que aquest tipus de cultiu ‘indoor’ o d'interior necessita un important subministrament d'energia elèctrica per a la il·luminació artificial, reg automàtic i equips de ventilació i climatització.

També van descobrir un nombre considerable d'armes blanques per protegir les plantacions de possibles assalts. A més, van localitzar 113 quilos de marihuana en bosses envasades al buit i ja preparades per a la seva comercialització i enviament.

Ús de criptomonedes

Al domicili del principal investigat, a més de descobrir-hi marihuana ja envasada i preparada per a l'enviament, hi van descobrir dues pistoles, 23.000 euros en efectiu i dos moneders de criptomonedes.

El desmantellament del grup criminal, segons Vigilància Duanera posa en relleu que les organitzacions estan investigant per millorar les tècniques de producció i aconseguir un producte amb diferents quantitats de THC (el principal psicoactiu del cànnabis), fins i tot gustos.

A banda, alerten que des de fa temps les organitzacions estan utilitzant les xarxes socials per a la venda i l'enviament mitjançant paqueteria a diferents països europeus, aprofitant-se del trànsit legal de mercaderies per emparar els enviaments de mercaderia il·legal. En canvi, sí que han vist una evolució en l'ús de ‘criptomonedes’ per a aquesta activitat il·lícita aprofitant l'encara escassa regulació.