La millora de les dades epidemiològiques cada vegada és més evident i, de la mateixa manera que el contagi van pujar de forma desproporcionada, ara també estan baixant en picat. De fet, en l’última setmana s’han diagnosticat la meitat de positius que l’anterior a la Regió Sanitària de Girona. Tot i que la dada encara és elevada, tots els indicadors denoten una clara millora. De fet, el risc de rebrot ja està per sota del pic de la cinquena onada i la taxa de reproducció del contagi (Rt) es manté pels volts de 0,6, una de les dades més baixes de la pandèmia.

La positivitat de les proves també ha disminuït dràsticament, ja que el percentatge és del 15%, però encara està lluny del màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que és del 5%. D’altra banda, respecte als ingressats i defuncions, també hi ha hagut un gran canvi. De fet, respecte als crítics, actualment ja n’hi ha menys de trenta. I quant a les defuncions per coronavirus, aquesta última setmana n’hi ha hagut 19, mentre que l’anterior en van ser 35.

El cap de l’UCI de l’hospital Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ha fet ressò d’aquesta millora general, que també es produeix a la resta de Catalunya, i es mostra optimista de cara a la primavera. En una piulada a Twitter va afirmar que, si les coses segueixen així, «la primavera serà molt millor, Pasqua i Sant Jordi aquest any lluiran».

A Catalunya, ahir no es va produir cap nou ingrés per coronavirus i a les UCIs hi va haver una davallada de quinze pacients crítics. El risc de rebrot va baixar més de cent punts i es va produir una forta davallada de la incidència de casos per cada 100.000 habitants dels últims 14 dies. Paral·lelament, la positivitat de les proves que detecten la covid-19 va baixar de forma lleugera.