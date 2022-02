Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre multireincidents per robar productes valorats en més de 2.000 euros de supermercats de l'Escala (Alt Empordà), la Bisbal i Palafrugell (Baix Empordà). Els lladres tenen entre 22 i 39 anys i anaven carregant al cotxe tot allò que s'enduien dels supermercats. De fet, al maleter dels seus cotxes, els agents hi van trobar fins a una vintena de bosses plenes de cosmètics i productes d'alimentació (com ara xocolates o càpsules de cafè). Les detencions per furt van tenir lloc entre el 9 i 10 de febrer. En el primer cas, durant un control de trànsit. I en el segon, després de rebre l'avís dels treballadors. Després de passar a disposició judicial, tots els arrestats han quedat en llibertat provisional.

Segons informen els Mossos, la primera detenció va tenir lloc el 9 de febrer a la tarda. Els agents van aturar un cotxe que circulava per la GI-632, a l'altura de Bellcaire, per identificar-ne els ocupants. A dins hi anaven dos homes. Quan els Mossos van escorcollar el vehicle, al maleter hi van trobar vuit bosses de ràfia plenes de productes de supermercat. Els dos homes no duien cap tiquet de compra, cosa que va fer desconfiar els policies. Per això van començar a fer gestions i van descobrir que feia poc que els havien furtat d'un supermercat de l'Escala. Per evitar que els identifiquessin, mentre caminaven pels passadissos i anaven posant coses dels lineals dins una motxilla, els dos lladres portaven posat un barret i una gorra. En total, d'aquest supermercat van endur-se productes valorats en 855 euros. L'endemà al matí, poques hores després d'aquesta detenció, els Mossos van detenir dos lladres més que també es dedicaven a endur-se productes dels supermercats. En aquest cas, els van atrapar a la Bisbal d'Empordà. Els treballadors de dos supermercats diferents van alertar la policia, dient-los que a cada establiment havien vist un lladre que intentava robar-hi. Xocolata, cosmètics i cafè Amb la descripció dels sospitosos, els Mossos els van començar a buscar i els van aconseguir interceptar quan ja estaven dins el cotxe. Els agents van aturar els dos lladres quan circulaven pel carrer de les Voltes. A dins del maleter, hi van trobar vuit bosses d'escombraries plenes de cosmètics, xocolata i càpsules de cafè. En total, eren 1.275 euros en productes, que havien agafat d'un supermercat de la Bisbal mateix i d'un altre de Palafrugell. Tant aquests lladres com els altres dos tenen múltiples antecedents. Ara, al seu historial n'hi han sumat un altre per delictes de furt. Després de passar a disposició judicial, tots ells han quedat en llibertat amb càrrecs.