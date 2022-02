La secció quarta de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat al Departament d’Interior per posar en risc la salut i els drets fonamentals d’un agent de Trànsit dels Mossos a Girona durant l’estat d’alarma.

Els fets van tenir lloc el març de 2020, pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus. L’agent havia demanat en diverses ocasions al departament de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia poder confinar-se a casa pels seus problemes de salut, que inclouen malalties cròniques com ara insuficiència renal, proteïnúria i asma. La resposta del servei mèdic a la sol·licitud va arribar el 27 de març, i no va ser fins al 31 fins que la Subdirecció General de Recursos Humans va incloure’l al llistat de persones especialment sensibles i va autoritzar el seu confinament domiciliari. Durant el temps que el Departament va trigar a resoldre la qüestió, l’agent va continuar treballant amb normalitat. Tot plegat, amb «l’angoixa» que li provocava la possibilitat de contagiar-se per coronavirus.

El policia va rebre un informe de la responsable de seguiment i valoració mèdica. En aquest escrit, la doctora li deia, textualment, que podia fer la seva feina «amb guants». I a més, posava en dubte que tant l’asma com la insuficiència renal fossin motius de pes per concedir-li el permís.

«Si fos com vostè diu, el document diria que tots els que tenen algun tipus de patologia susceptible no haurien de sortir de casa», deia la metgessa, a l’escrit que recull el jutjat. I hi afegia: «I això, precisament és el que s’intenta evitar en tasques que constitueixin servei essencial com és la policia. Si els metges fessin el que vostè proposa ningú atendria els malalts». El jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona ja va condemnar Interior a indemnitzar amb 20.000 euros a l’agent per atemptar contra el seu dret a la vida i per vulnerar la igualtat de tracte amb altres treballadors de l’administració.

Infracció de drets fonamentals

Davant aquesta condemna, el Departament va recórrer al TSJC, que ara ha dictat sentència a favor de l’agent. En la resolució, l’alt tribunal resol que l’actuació de l’administració «ha infringit els drets fonamentals de l’agent, ja que davant la primera i successives peticions va mostrar una passivitat inexcusable posant en risc la seva salut». Per la seva banda, l’agent havia invocat el dret a la vida i a la integritat física i moral.

El Departament va al·legar que el col·lectiu de Mossos no és un servei essencial: «Tots els col·lectius passaven per davant nostre, fins i tot facultatius de l’administració que treballaven en despatxos i que, tot i això, els enviaven a casa», sosté el portaveu d’USPAC, Albert Palacio. La sentència, però, no és ferma i el Departament encara pot recórrer al Tribunal Suprem.

Segona condemna a Interior

En un comunicat, el sindicat de Mosso celebra la resolució judicial i recorda que al principi de la pandèmia van guanyar mesures cautelars «essencials» per protegir el cos, com ara no reincorporar un agent fins que no tingui una prova PCR negativa.

Segons el sindicat, s’han donat unes cinc denúncies per aquest motiu arreu de Catalunya.

Interior ja va ser condemnada per primera vegada per la Sala Social del TSJC per vulneració de drets en matèria de riscos laborals.