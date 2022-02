L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) ha immatriculat l'església vella del municipi amb l'objectiu de potenciar-la com a equipament cultural i aconseguir que sigui declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El temple, que data del segle XI, va ser devastat durant la Guerra Civil i reconstruït als anys 80 amb l'ajuda dels seus habitants. Per garantir el culte, l'Ajuntament va cedir a l'església uns terrenys on s'havia de construir les noves escoles republicanes per fer-n'hi una de nova. El temple no estava inscrit a nom de ningú però constava un document de cessió a l'Ajuntament, datat dels anys 60.

La immatriculació ha culminat un llarg procés iniciat l'any 2018. "D'alguna manera, és part de la recuperació històrica i una compensació per al municipi", assegura l'alcalde, Miquel Reverter.