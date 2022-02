Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Banyoles que venia droga a través de les xarxes socials.

Els agents feia temps que estaven investigant un domicili de l'avinguda dels Països Catalans per possible venda d'estupefaents. Ahir al migdia, una patrulla de paisà que circulava per la zona va interceptar un home que sortia del portal.

En escorcollar-lo li van trobar que portava 250 grams de cabdells marihuana en bosses ja preparada per la seva venda. Per aquest motiu, el van detenir per ser els presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

Es dona el cas que l'any passat els Mossos ja van fer una entrada en el pis on viu. El mes de març passat van detenir quatre persones, precisament per tràfic de substàncies estupefaents.

La investigació d'aquest cas va començar el mes de gener quan els Mossos de Banyoles van saber que es venia drogues a les xarxes i que la venda es feia des d'un pis de la capital del Pla de l'Estany. A partir d'aquí van seguir indagant i van descobrir que el pis des d'on es feia el negoci il·legal estava situat a l'avinguda dels Països Catalans. On ja havien actuat feia un any.

Ahir van interceptar a l'home, que portava dues bosses amb cabdells preparats per la venda i el van detenir.