La Diputació va aprovar incialment ahir el Pla de Carreteres Locals de les Comarques Gironines, que ha localitzat fins a 51 camins o carreteres locals -que sumen 157 quilòmetres- que ara són de titularitat municipal però que són susceptibles d’incorporar-se a la xarxa viària de la Diputació, que té molts més recursos per a fer-ne el manteniment i l’adequació. El pla, que va rebre l’únic vot en contra de la CUP, es posarà ara a exposició pública durant 45 dies. D’altra banda, el ple també va donar llum verda a una inversió de 3,1 milions d’euros per a quatre actuacions en carrereteres de la corporació.

Segons va explicar el diputat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies, Jordi Xargay, s’han estudiat fins a 217 camins o carreteres locals que sumen gairebé 703 quilòmetres. Per tal de poder ser inclosos en el llistat de 51 que són susceptibles de passar a la xarxa viària de la Diputació, han de comptar amb alguns requisits: per exemple, s’han exclòs els camins que no estan asfaltats o que són de molt curt recorregut. Ara, s’obre un període d’al·legacions de 45 dies, i després s’haurà de fer l’aprovació provisional i enviar-ho a Urbanisme perquè hi doni el vistiplau definitiu. A més, en cas que l’ajuntament corresponent estigui d’acord amb fer el traspàs, s’haurà de fer un conveni específíc. Per tant, tal com va indicar el president, Miquel Noguer, és un document «de llarg recorregut». Entre les carreteres que són susceptibles de ser traspassades hi ha el camí de la C-31 a Vilamalla, el de Sant Pere de Rodes a Port de la Selva o el de Castelló d’Empúries a Marzà, entre moltes altres.

L’estudi només va rebre el vot contrari de la CUP, que en els darrers anys s’ha mostrat molt crítica amb la política d’acondicionament de carreteres de la Diputació. La diputada cupaire, Marta Guillaumes, va denunciar discrepàncies tant de fons -creu que el model actual d’ampliació de carreteres no és l’adequat per fer front a l’emergència climàtica- com de forma, tot assegurant que al pla li falta informació imprescindible i que, en alguns casos, no s’adequa al context normatiu ambiental i paisatgístic.