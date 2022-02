Divendres passat, va tenir lloc la primera jornada de portes obertes d’enguany a la Universitat de Girona per a estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau superior. L’èxit va ser rotund, amb uns 5.500 futurs universitaris, 1.500 més que en la darrera edició presencial, l’any 2020. A més, va créixer significativament la demanda d’orientació per als graus relacionats amb l’àmbit de la salut. De fet, en el cas de Medicina, hi van assistir més de 200 persones. El degà de la Facultat, Joan San, es va mostrar molt satisfet de l’afluència, tal com va afirmar ahir a aquest diari. «Mai havíem tingut tants visitants el primer dia de portes obertes, l’interès va creixent amb cada vegada més intensitat i, sobretot, es veurà de cara al curs 2023-2024, quan entrararà en vigor l’acreditació per poder treballar als Estats Units», va afirmar. D’altra banda, va tornar a posar en relleu la «necessitat» d’ampliació de recursos per poder fer front a l’alta demanda d’estudiants. «És cert que ens han ampliat els crèdits per tal de disposar de més professorat, però no és suficient per tal de poder oferir unes classes de qualitat». Finalment, també lamenta la «limitació» d’espais.