El Departament de Recerca i Universitats estudiarà ampliar el programa d'ajuts de mobilitat a universitaris per al curs vinent i si inclou alumnes del Ripollès, una comarca que n'està exclosa. Ho ha anunciat la directora general d'Universitats, Victòria Girona, en declaracions a Catalunya Ràdio, després de rebre diferents peticions del territori. Actualment aquests ajuts, que són d'un màxim de 2.000 euros a l'any per aquells que han de viure fora de casa per estudiar, estan destinats a alumnes de l'Alt Pirineu, l'Aran i des d'aquest curs també del Solsonès.

Aquest gener el Consell Comarcal del Ripollès i ajuntaments com el de Ripoll i Ribes de Freser van reclamar poder-s'hi acollir amb l'aprovació de mocions.