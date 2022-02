La Diputació i la Generalitat es reuniran demà amb ajuntaments de les comarques gironines per crear la Taula Estratègica de l’aeroport de Girona, que ha de servir per definir de forma conjunta l’estratègia de desenvolupament comercial de l’equipament. Segons va explicar el president de la corporació, Miquel Noguer, a preguntes del diputat Juli Fernández (PSC), l’objectiu és «avançar en el creixement, no físic sinó orgànic, de l’aeroport». Preguntat pel pla director d’Aena, Noguer va explicar que és responsabilitat estatal i que per tant caldrà cenyir-s’hi.