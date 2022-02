L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta s’ha dotat recentment de dos nous equips de simulació de dispositius de pacients. Aquests simuladors imiten monitors, desfibril·ladors i ventiladors i permeten recrear situacions d’emergència d’una manera molt aproximada a la realitat, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels residents en formació al centre i, en conseqüència, la seguretat dels pacients.

La incorporació d’aquests simuladors ha estat possible gràcies a la donació de l’empresa gironina Euromet Agrofood que, a banda dels dos equips d’iSim REALITi GO, també ha donat dos estetoscopis de simulació amb una avançada tecnologia de sensors que recrea 22 sons del cor i 13 del pulmó, i dos maniquins d’entrenament de reanimació cardiopulmonar. La simulació permet recrear situacions crítiques de pacients greus, en un entorn de seguretat, perquè els residents puguin practicar i saber com actuar quan es trobin amb un pacient real, aplicant els coneixements i les habilitats adquirides.