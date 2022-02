La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç alerta que els casos que arriben als centres (CDIAP) han augmentat en el darrer any per l’efecte de la pandèmia en els infants. En un informe, parlen de «saturació» de la xarxa i estimen que el 2021 s’han atès uns 44.000 nens, un 10% més que el 2020, quan en van ser 40.025. L’informe revela que els principals motius de consulta als serveis dels CDIAP són les dificultats en l’adquisició del llenguatge (36%), els retards de desenvolupament motor (18%) i problemes d’atenció i conducta (13%). El document reivindica més recursos per augmentar l’activitat de prevenció i detecció, fet que ajudaria a disminuir el nombre de casos greus, i incrementar el 37% les hores concertades per poder assolir una freqüència assistencial per infant d’entre 1 i 1,2 h setmanals. Una de les dades optimistes, segons la xarxa, és que un 55% dels infants atesos milloren significativament amb l’atenció rebuda, tot i això, un 36% requereix continuar amb una atenció especialitzada.

4.422 infants a Girona, el 2020 A més, es proposa oferir una cobertura del 10% de la població a tots els territoris de Catalunya, atès que la majoria de les atencions fetes el 2020 van ser a Barcelona, on es concentren 59 dels 97 CDIAP que hi ha a Catalunya. Concretament, el 2020 es van atendre a Barcelona 30.779 infants d’entre 0 i 6 anys, 4.450 a Tarragona, 4.422 a Girona i 2.685 a Lleida. «Els centres han vist com s’ha descuidat la salut mental dels infants menors de sis anys en el context de la pandèmia, es van invisibilitzar les seves necessitats i es va mantenir una mirada adultocentrista», asseguren des de la unió. Entre les demandes que traslladen els centres hi ha també una millor coordinació del conjunt del sistema d’atenció global a la infància per oferir una millor atenció.