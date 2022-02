Les queixes i preocupació que la taula de seguretat de Ripoll havia mostrat pel consum d’alcohol que s’ha detectat en els últims mesos entre menors d’edat al municipi ha incidit en una campanya per evitar-ne la venda. Cartells i fulletons que es repartiran a establiments d’oci o de venda de licors, recorden que la llei estatal contempla sancions des de 1.000 euros i fins a 10.000 per la venda o permissivitat de consum d’alcohol a menors, i la mateixa quantitat per la venda de tabac. La infracció per consum de tabac preveu multes d’entre 300 i 1.000 euros, tot i que la prohibició a l’interior de locals ja està prohibit des de fa més d’una dècada.